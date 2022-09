Reklama

Coraz więcej reprezentantów pokolenia Z korzysta z TikToka. Jak zaznaczają amerykańskie media, docieranie do młodych poprzez bardziej spersonalizowane treści daje użytkownikom poczucie, że materiały są dostarczane przez „prawdziwych ludzi”.

25-letnia Nailah Roberts korzysta z Tik-Toka i przyznaje w rozmowie z „The New York Times", że aplikacja okazuje się pomocna np. przy wyborze restauracji. Dla 25-latki „rozwlekła pisemna recenzja” nie jest w stanie uchwycić atmosfery miejsca oraz kwestii związanych z jedzeniem i napojami.

Transformacja w cyfrowym wyszukiwaniu

Przykład Tik-Toka w odbiorze pokolenia Z – według „The New York Times” – to dowód na szerszą transformację w cyfrowym wyszukiwaniu. Rozwój wirtualnej przestrzeni zwiększa możliwości w uzyskaniu informacji.

Pomimo tego, że Google nadal jest dominującą wyszukiwarką, to w poszczególnych przypadkach użytkownicy korzystają z innych narzędzi, by zdobyć wiadomości/usługi/produkty.

Amerykańskie przedsiębiorstwo Google podchodziło sceptycznie do tezy, która sugerowała, że TikTok jest używany przez młodych jako „zamiennik” wyszukiwarki, ale jeden z dyrektorów publicznie odniósł się do konkurencyjnych funkcji aplikacji. „Z naszych badań wynika, że około 40 proc. młodych ludzi, gdy szuka miejsca na lunch, nie korzysta z Map Google ani wyszukiwarki. Wchodzą na TikToka lub Instagrama” – podkreślił na konferencji technologicznej w lipcu Prabhakar Raghavan, starszy wiceprezes Google.

„The New York Times” podkreśla, że Tik Tok jest bardziej interaktywny niż Google. Aplikacja często dostarcza młodym sprofilowane informacje szybciej, a dodatkowo komentarze pod nagraniami są dla młodych formą weryfikacji.

Zalety i wady TikToka

24-letnia Alexandria Kinsey, koordynator ds. komunikacji i mediów społecznościowych w Arlington, przyznaje, że używa TikToka jako narzędzia do wyszukiwania m.in. przepisów kulinarnych oraz śledzenia okazji (takich jak np. „happy hour”). Według 24- latki TikTok „nie wydaje się tak stronniczy” jak Google. Kinsey szuka „innej opinii” – różniącej się od tego, co oferują m.in. zoptymalizowane witryny wyszukiwarki. Ponadto w TikToku przyciąga ją szybkość prezentowania materiałów.

Do traktowania słynnej aplikacji jako „wyszukiwarkę" wiadomości z ostrożnością podchodzi Francesca Tripodi z Uniwersytetu Karoliny Północnej w Chapel Hill. Jak podkreśla w rozmowie z „The New York Times", używanie TikToka jako źródło informacji może być ryzykowne – więcej osób może dotrzeć do nieprawdziwych materiałów. Z kolei za pomocą użytkowników fake newsy będą szybciej rozpowszechniane.

Amerykańskie media przypominają, że TikTok moderował już treści (wprowadzające w błąd) – materiały dotyczyły m.in. aborcji, wyborów oraz wojny na Ukrainie.

Tripodi zaznacza, że TikTok ma tendencję do utrzymywania użytkowników przy własnych treściach. Aplikacja nie przekierowuje do materiałów z innych stron. „To sprawia, że jeszcze trudniej jest sprawdzić, czy informacje, które otrzymujesz, są poprawne” – dodaje.

22-letnia Jayli Johnson z Newtown, zajmująca się marketingiem cyfrowym, docenia zalety Tik Toka, szczególnie kiedy szuka miejsc, które mogłaby odwiedzić z rodziną. Jak dodaje, jej rodzice w tym celu muszą „przedzierać się” przez strony wyników Google, a ona może zdobyć te informacje „przewijając kilka krótkich filmów”.

Tik Tok jest najczęściej pobieraną aplikacją na świecie wśród osób w grupie wiekowej 18- 24 – według Sensor Tower.