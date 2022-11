Reklama

Z rankingu Opensignal wynika, że najszybszą prędkości pobierania (5G Download Speed) w sieci 5G w Polsce oferuje Plus. Po raz trzeci z rzędu operator uzyskał wynik 121,6 Mb/s. Na drugim miejscu znalazł się Play (58,4 Mb/s). Podium zamyka Orange 52,1 Mb/s. Najniższą wartość w tym przypadku osiągnął T-Mobile (51,2 Mb/s).

Reklama

Przy wysyłaniu danych (5G Upload Speed) zwyciężają: Orange (21.9 Mb/s) oraz T-Mobile (21.4 Mb/s). Poniżej 20 Mb/s wynik osiągnęły: Play (16,8 Mb/s) oraz Plus (13 Mb/s).

W kategorii dotyczącej jakości nagrań „5G Video Experience” wygrywa Plus, zdobywając 77,6 pkt. Drugie miejsce należy do T-Mobile 74,1 pkt. Niemal zbliżony do siebie wynik otrzymali: Orange (71,6) oraz Play (71,4)

Jeśli chodzi o gry („5G Games Experience”), Opensignal wybrało dwóch zwycięzców: T-Mobile (77, 6 pkt.) oraz Oragne (75,9 pkt.). Następna pozycja należy do Play (70,8 pkt.). Z kolei Plus tym razem zajął ostatnie miejsce (69,3 pkt).

Podobny przypadek mamy w kategorii aplikacji głosowych „5G Voice App Experience". Wygrywa Orange, otrzymując 81,8 pkt. oraz T-Mobile z 82,3 pkt. Ponad 80 punktów otrzymało także Play (80,1 pkt). Poniżej tej wartości wynik uzyskał Plus (79,3).

Zasięg i dostępność sieci 5G w Polsce

Plus i T-Mobile wygrywają kategorie ws. zasięgu i dostępności do sieci 5G.

Dostępność sieci 5G w Polsce (%):

Plus 14 proc.

14 proc. T-Mobile 12,2 proc.

12,2 proc. Play 10,2 proc.

10,2 proc. Orange 9.8 proc.

Zasięg sieci 5G w Polsce (od 0 do 10 pkt):