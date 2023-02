Członkowie zarządu Grupy Radiowej Agory: Maciej Strzelecki i Adam Fijałkowski weszli w skład zarządu przejętej dziś spółki Eurozet, obejmując funkcje - odpowiednio - prezesa i wiceprezesa, podała Agora.

Obaj pełnią te funkcje też w Grupie Radiowej Agory. Stanowisko członka zarządu Eurozetu odpowiedzialnego za finanse nadal będzie zajmować Tomasz Zakrzewski, co zapewni ciągłość funkcjonowania spółki, podkreślono.

Decyzje w sprawie zmian w zarządzie podjęło nadzwyczajne zgromadzenie wspólników Eurozet.

"Połączenie Grupy Radiowej Agory i Eurozetu to początek zupełnie nowego etapu dla radia w Polsce - w szczególności dla naszych partnerów biznesowych. Cieszę się, że łączymy nasze siły z zespołem wybitnych dziennikarzy, świetnych prezenterów oraz wielu innych specjalistów tworzących stacje Eurozetu i całą ofertę tej grupy. Po długim czasie oczekiwania i wbrew wielu przeciwnościom w końcu możemy przystąpić do realizacji zaplanowanych działań - ich celem jest zbudowanie grupy radiowej gotowej na walkę o status lidera rynku radiowego w Polsce" - skomentował Strzelecki, cytowany w komunikacie.

Grupa Radiowa Agory i Eurozet w pierwszej kolejności zamierzają skoncentrować się na stworzeniu nowej, wspólnej oferty dla swoich klientów reklamowych, przy jednoczesnym zachowaniu obecnych formatów wszystkich dziewięciu rozgłośni (Radio TOK FM, Radio Pogoda, Radio Złote Przeboje, Rock Radio, Radio ZET, Chillizet, Antyradio, Meloradio i Radio Plus), podkreślono w informacji.

"Rozpoczynamy nowy rozdział w historii polskiego rynku radiowego. Nasze łączne portfolio to dziewięć wyjątkowych stacji radiowych, których słucha każdego tygodnia ponad 18 mln dorosłych Polaków. Warto podkreślić, że w ostatnich trzech latach Grupa Radiowa Agory notowała najwyższą dynamikę wzrostu udziału w słuchalności wśród wszystkich nadawców - na poziomie ponad 21%. W połączeniu z potencjałem Eurozetu stawia nas to w doskonałej sytuacji wyjściowej do walki o pozycję numer 1." - dodał Fijałkowski.

Agora podała wcześniej dziś, że sąd apelacyjny w Warszawie utrzymał w mocy wyrok sądu I instancji, wyrażający bezwarunkową zgodę na przejęcie przez Agorę kontroli nad Eurozet. Wyrok jest prawomocny. W ślad za tym spółka sfinalizowała swoją największą w historii inwestycję w media - na mocy podpisanej tego samego dnia umowy stała się właścicielem kontrolnego pakietu udziałów Eurozet.

W portfolio Eurozet jest pięć rozgłośni: Radio ZET, Antyradio, Chillizet, Meloradio i Radio Plus, a także serwisy internetowe, m.in. radiozet.pl, antyradio.pl, chillizet.pl, planeta.pl i radiostacja.pl.

Agora jest m.in. większościowym właścicielem sieci kin Helios, spółki Next Film, zajmującej się produkcją i dystrybucją filmową oraz AMS działającej na rynku reklamy zewnętrznej, a także wydawcą "Gazety Wyborczej" i czasopism oraz portali i serwisów internetowych. Grupa jest ponadto właścicielem trzech lokalnych radiostacji muzycznych i większościowym współwłaścicielem ponadregionalnego radia Tok FM. Działa na rynku książek, wydawnictw muzycznych i filmowych oraz gastronomicznym.

