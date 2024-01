"Od 16 stycznia 2023 r. Piotr Żak jest pełniącym obowiązki Prezesa Zarządu Telewizji Polsat. Pozostaje jednocześnie wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza uznała, że jest to najlepsza decyzja dla przyszłości i rozwoju Telewizji Polsat" – poinformowano we wtorek w komunikacie TV Polsat. "Stanisław Janowski, pełniący dotychczas funkcję Prezesa Zarządu, wejdzie w skład Rad Nadzorczych Telewizji Polsat i Polsat Media, w których będzie nadzorował obszar związany z rynkiem reklamowym" – podano.

"Piotr Żak jest związany z Grupą Polsat Plus od wielu lat, od 2016 roku wchodzi w skład Rady Nadzorczej Telewizji Polsat. Wchodzi również w skład rad nadzorczych wszystkich najważniejszych spółek w całej Grupie Polsat Plus – zarówno w Polkomtelu (sieć Plus), Cyfrowym Polsacie (Polsat Box), Netii, Interii, a także spółek energetycznych. Doskonale zna telewizję Polsat, Grupę Polsat Plus i kompleksowo cały biznes" – napisano w komunikacie.

Piotr Żak to drugi syn Zygmunta Solorza, który będzie zarządzał czołową spółką z jego holdingu. Kilka lat temu szefem Polkomtela, a później Cyfrowego Polsatu był też Tobias Solorz. Obecnie jest w ich radach nadzorczych.

Piotr Żak ukończył studia ekonomiczne na University of London. Jest również absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2014 roku prowadzi działalność biznesową w Polsce w zakresie m. in. budowania i wpierania przedsięwzięć typu start-up. Swoją aktywność koncentruje w sektorze nowoczesnych technologii, w szczególności tworząc i rozwijając innowacyjne projekty związane z wykorzystaniem potencjału mediów internetowych i tradycyjnych, rozrywki internetowej, wykorzystania transmisji danych w rozwiązaniach, usługach i produktach skierowanych do klientów indywidualnych i biznesowych. (PAP)

