„Postęp ten w pełni odzwierciedla ducha dialogu i wyniki konsultacji między Chinami a UE. Strony mają zdolność i wolę, by właściwie rozwiązywać różnice poprzez konsultacje w ramach zasad Światowej Organizacji Handlu (WTO)” – oświadczył resort.

Wytyczne dotyczące zobowiązań cenowych

W opublikowanym komunikacie ministerstwo wskazało, że strony uzgodniły zapewnienie chińskim firmom „ogólnych wytycznych dotyczących zobowiązań cenowych”. Ma to pozwolić eksporterom na odniesienie się do obaw strony unijnej w sposób „praktyczny, ukierunkowany i zgodny z zasadami WTO”.

Władze w Pekinie zaznaczyły, że UE zapewniła o stosowaniu „zasady niedyskryminacji” wobec każdego wniosku oraz o ocenie ofert w sposób „obiektywny i sprawiedliwy”.

Chiny sztucznie zaniżają ceny

Spór trwa od momentu uruchomienia przez Komisję Europejską w 2023 r. dochodzenia w sprawie chińskich subsydiów dla sektora elektromobilności. Bruksela argumentowała, że państwowe dotacje sztucznie zaniżają ceny aut z ChRL, co szkodzi europejskim producentom. Pekin od początku odrzucał te zarzuty. W ub.r. Wspólnota ostatecznie nałożyła na chińskie samochody dodatkowe cła w wysokości od 7,8 do 35,3 proc. zależnie od firmy.

Obecne porozumienie, jak wskazuje ministerstwo, ma służyć nie tylko rozwojowi relacji gospodarczych, ale także „utrzymaniu międzynarodowego porządku handlowego opartego na zasadach” oraz stabilności globalnych łańcuchów dostaw.

Z Pekinu Krzysztof Pawliszak