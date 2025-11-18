Pięciotysięczne urządzenie SECO/WARWICK jest wyjątkowe. To potężna linia technologiczna atmosferowego pieca elektrycznego, która jest przeznaczona do wyżarzania jasnego rur wysokostopowych. Partner – Alleima, globalny producent wyrobów ze stali nierdzewnych i stopów specjalnych – wcześniej zamawiała już urządzenia próżniowe i retortowe od SECO/WARWICK. Obecne zamówienie zostanie wykorzystane do produkcji komponentów dla rozwiązań jądrowych.

Liczby mają moc

SECO/WARWICK to dziś globalna organizacja obejmująca 7 spółek na trzech kontynentach, zatrudniająca ponad 900 pracowników, z których aż 60 procent stanowią inżynierowie. Firma dostarcza swoje technologie do klientów w 70 krajach świata, wspierając strategiczne branże – od lotnictwa, energetyki i motoryzacji, po przemysł nuklearny i medyczny, a dziś z pięciotysięcznym rozwiązaniem w swoim liczbowym portfolio osiągnięć.

„Rozwiązania Grupy SECO/WARWICK produkujemy w pięciu zakładach produkcyjnych o łącznej powierzchni blisko 50 000m² – w Polsce, USA, Chinach i Indiach. To przestrzeń odpowiadająca 7 pełnowymiarowym boiskom piłkarskim. W Azji i Ameryce Północnej powierzchnie produkcyjne osiągnęły imponujące, 13 500 m² łącznie w Indiach i Chinach, w Ameryce 23 350m², natomiast w Europie – 12 000 m². Pięciotysięczne rozwiązanie naszej marki to duma, zobowiązanie i potwierdzenie ciągłego rozwoju i wzrostu, dziś mierzonego liczbą wyprodukowanych rozwiązań” - powiedział Sławomir Woźniak, CEO Grupy SECO/WARWICK.

Powód do świętowania

„Okrągła i tak zacna liczba wdrożonych rozwiązań, to jest powód nie tylko do dumy ale i celebracji. Cieszymy się, że tak ważne wydarzenie możemy świętowaćrazem z Partnerem, którego rozwiązanie znajduje się obecnie na naszej hali produkcyjnej. To nie przypadek – wybrana technologia jest unikalna, efektowna i doskonale podkreśla znaczenie tej chwili. Partnerstwo zaś, to jedna z naszych kluczowych wartości, dlatego nie wyobrażaliśmy sobie nie dzielić tej radości z Klientem. Stąd naturalnym wyborem było zaproszenie szwedzkiej Grupy Alleima do naszego zakładu” – precyzuje Katarzyna Sawka, Vice Prezes Marketingu Grupy SECO/WARWICK.

„Nasza współpraca z SECO/WARWICK trwa od wielu lat i obejmuje różne technologie – od urządzeń próżniowych po retortowe. Obecne rozwiązanie, które zostanie wykorzystane do produkcji komponentów dla zastosowań jądrowych, stanowi kolejny krok na naszej wspólnej drodze rozwoju. Cieszymy się, że możemy świętować ten kamień milowy razem – ponieważ partnerstwo i zaufanie są fundamentem nowoczesnego przemysłu. Pięciotysięczna realizacja jest świadectwem jakości, której doświadczamy jako partner od lat” – powiedział Magnus Mellberg, kierownik jednostki produkcyjnej ds. energetyki jądrowej w dziale rur firmy Alleima.

SECO/WARWICK – produktowe potencjalne rekordy Guinessa

SECO/WARWICK pozostaje jednym z nielicznych producentów na świecie, który łączy kompetencje w pięciu głównych technologiach obróbki cieplnej – obróbce cieplnej w próżni, obróbce cieplnej w atmosferach, lutowaniu wymienników ciepła, obróbce aluminium oraz metalurgii próżniowej. Na koniec czerwca wartość portfela zamówień (backlogu) wyniosła 679,1 mln PLN, czyli o 44 mln PLN więcej niż w pierwszym półroczu 2024 roku. Największy udział w backlogu utrzymuje segment VME (ok. 50%), a segmenty VAC i ALU stanowią po około 18%.

Na przestrzeni lat SECO/WARWICK dostarczyło urządzenia, które niejednokrotnie mogłyby trafić do Księgi Rekordów Guinnessa. Komora próżniowa o długości 32 metrów, wykorzystywana w przemyśle nuklearnym, dorównująca długością najdłuższemu autobusowi świata. Piec do cewek reaktora termonuklearnego ITER, który musiał pomieścić wsad o masie 120 ton – tyle, ile waży 30 słoni indyjskich. Rekordowy piec do oczyszczania grafitów 5G osiągający temperaturę 2400°C i ciśnienie 100 barów, co czyniło go jednym z najbardziej zaawansowanych urządzeń tego typu na świecie. To tylko niektóre ekstremalne przykłady rozwiązań z portfolio SECO/WARWICK.

„Lata doświadczeń nauczyły nas, że w obróbce cieplnej metali i metalurgii przesuwanie limitów i wyznaczanie nowych, lepszych standardów to proces ciągły, którego nie da się zatrzymać. Wyznacznikiem naszej innowacyjności są potrzeby Partnerów. Wielokrotnie tworzymy rozwiązania „szyte na miarę”, dopasowane do bardzo indywidualnych potrzeb technologicznych. To podejście pozwala nam być w świecie obróbki cieplnej nie tylko producentem urządzeń, ale prawdziwym uczestnikiem procesu, który słucha Partnerów i potrafi swobodnie prowadzić z nimi dialog, oparty za wzajemnym zaufaniu” – skomentował S. Woźniak.

Poszerzanie horyzontów nie tylko produkcyjnych w SECO/WARWICK

W ostatnich latach Grupa znacząco rozszerzyła swoje moce produkcyjne. RETECH, amerykańska spółka SECO/WARWICK, w 2023 roku podwoiła powierzchnię zakładu w stanie Nowy Jork. W Indiach, w pobliżu Pune, powstała nowa hala montażowa o powierzchni 4000 m², zdolna do produkcji czterech linii lutowania ciągłego lub ponad 20 urządzeń próżniowych jednocześnie. W Chinach zakład wytwarza rocznie 20 linii CAB I do 10 pieców próżniowych.

Obecnie największym rynkiem zbytu Grupy są Stany Zjednoczone, które odpowiadają za ponad 40% całkowitej sprzedaży. Europa zajmuje drugie miejsce z udziałem około 32%, natomiast Azja generuje około 18% sprzedaży. Pozostałe rynki odpowiadają łącznie za około 10% sprzedaży.

SECO/WARWICK konsekwentnie udowadnia, że może wyznaczać światowe standardy. Ze 100 letnich amerykańskich korzeni SECO/WARWICK wyrosło na globalnego lidera nowoczesnych technologii przemysłowych, posiadającego ponad 70 patentów i znaków towarowych. Jubileuszowe 5000 rozwiązanie to nie tylko symbol sukcesu, ale także zapowiedź kolejnych innowacji i inwestycji, które będą kształtować przyszłość obróbki cieplnej i metalurgii na świecie.