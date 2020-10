Produkcja przemysłowa we wrześniu wzrosła o 5,9 proc. rok do roku, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła o 15,5 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. Analitycy ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu produkcji we wrześniu rok do roku o 3,5 proc., a miesiąc do miesiąca wzrostu o 12,6 proc.

Produkcja przemysłowa wyrównana sezonowo we wrześniu wzrosła rdr o 3,6 proc., a mdm wzrosła o 3,0 proc. Produkcja przemysłowa we wrześniu 2020 r. wzrosła w ujęciu rocznym w 23 spośród 34 działów - poinformował Główny Urząd Statystyczny. Dworczyk o możliwości lockdownu: Sytuacja jest dynamiczna, musimy się dostosować Zobacz również Według GUS, we wrześniu w porównaniu do września 2019 roku, wzrost produkcji sprzedanej odnotowano m.in. w produkcji urządzeń elektrycznych – o 26,6 proc., komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 22,8 proc., mebli – o 15,8 proc., wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – o 14,1 proc. proc., wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 10,7 proc., papieru i wyrobów z papieru – o 7,9 proc., wyrobów z metali – o 7,8 proc., chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 7,4 proc. Z kolei spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z wrześniem 2019 roku, wystąpił w 10 działach, m.in. w produkcji pozostałego sprzętu transportowego – o 25,6 proc., w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego – o 17,8 proc., w produkcji maszyn i urządzeń – o 5,7 proc., metali – o 4,3 proc.