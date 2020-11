Produkcja przemysłowa w Polsce wzrosła o 3,3 proc. rok do roku we wrześniu 2020 r., podał unijny urząd statystyczny Eurostat. To najlepszy wynik w całej Unii. W ujęciu miesięcznym, w Polsce produkcja wzrosła o 3,1 proc. we wrześniu.

Główny Urząd Statystyczny (GUS) poinformował wcześniej, że produkcja sprzedana przedsiębiorstw przemysłowych wzrosła o 5,9 proc. rok do roku we wrześniu 2020 r., W ujęciu miesięcznym odnotowała wzrost o 15,5 proc. W całej Unii Europejskiej produkcja przemysłowa we wrześniu nie zmieniła się w ujęciu miesięcznym i spadła o 5,8 proc. Produkcja przemysłowa w strefie euro we wrześniu spadła o 0,4 proc. miesiąc do miesiąca, podczas gdy poprzednio wzrosła o 0,6 proc., po korekcie z +0,7 proc. - poinformował w komunikacie urząd statystyczny Eurostat. Analitycy spodziewali się, że produkcja w ujęciu miesięcznym wzrośnie o 0,6 proc. Miesięczny lockdown w Polsce to koszt 100 mld zł. Gowin: "Zamknięcie gospodarki to ostateczność" Zobacz również Rok do roku produkcja przemysłowa spadła w IX o 6,8 proc. wobec spodziewanego przez analityków spadku o 5,8 proc. W VIII produkcja w ujęciu rocznym spadła o 6,7 proc., po korekcie z -7,2 proc. - wynika z danych Eurostatu. Reklama Wśród państw UE największe wzrosty produkcji przemysłowej w ujęciu miesięcznym zanotowano w Czechach (4,1 proc.), na Słowacji (3,4 proc.) i w Polsce (3,1 proc.). Przemysł najbardziej kurczył się zaś we Włoszech (-5,6 proc.), Irlandii (-4,7 proc.) i Portugalii (-3,8 proc.). Unijnym liderem, jeśli chodzi o wzrosty produkcji przemysłowej w porównaniu z wrześniem 2019 roku, jest Polska (3,3 proc. rok do roku). Oprócz naszego kraju wzrosty w tym ujęciu zanotowała jeszcze tylko Portugalia (2,5 proc.). Najmocniejsze spadki rok do roku wystąpiły w Irlandii (-13,6 proc.), Niemczech (-8,7 proc.) oraz we Francji i w Holandii (po -6,1 proc.).