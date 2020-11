"Z założenia utrzymujemy capex na poziomie 2-2,5 mld zł. Jest to poziom realny, jak jesteśmy w stanie od wielu lat robić. Myślę, że to jest kierunek, który będziemy utrzymywać na kolejne lata" - powiedział Stach podczas telekonferencji.



Na 2020 r. KGHM zaplanował 2,25 mld nakładów inwestycyjnych, z czego do końca III kwartału wydatkowano 71%.



"Największy udział w strukturze poniesionych nakładów dotyczy realizacji Programu Udostępnienia Złoża oraz Rozbudowa OUOW Żelazny Most - Kwatera Południowa. Inne cele inwestycyjne obejmują m.in. uzbrojenie rejonów górniczych, dostosowanie instalacji technologicznych do wymogów Konkluzji BAT, eksplorację złóż w kraju oraz unowocześnienie systemów IT w ramach Programu KGHM 4.0." - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom za III kw.



KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Jest notowana na GPW od 1997 r. W 2019 r. miała 22,72 mld zł skonsolidowanych przychodów.



