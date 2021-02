Ursus, kontynuując realizację projektu "Zeroemisyjny pojazd dostawczy", elementem którego jest pojazd "ELVI", w miejsce dotychczasowego partnera, przystąpił do współpracy z BLF Corporation z Korei, podała spółka. Ursus podpisał z partnerem memorandum of understanding (MoU), które dotyczy współpracy w zakresie projektów motoryzacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem prac nad elektrycznym pojazdem użytkowym o masie całkowitej do 3,5 tony.

"W MoU strony uzgodniły rozpoczęcie współpracy nad co najmniej dwiema wersjami pojazdu, wyposażonymi odpowiednio w system akumulatorów oraz system wodorowy. W MoU uzgodniono główne założenia współpracy, podział obowiązków, harmonogram prac oraz definiuje cele. BLF będzie odpowiedzialna za zapewnienie dostaw podstawowych komponentów do produkcji oraz wsparcie inżynierskie, natomiast Ursus dokona budowy pojazdów oraz ich homologacji europejskiej. Strony przewidują prezentację pierwszych modeli na koniec 2021 r." - czytamy w komunikacie. BLF Corporation jest spółką założoną przez osoby pracujące wcześniej dla koreańskich koncernów motoryzacyjnych. Spółka zajmuje się wsparciem inżynierskim oraz realizacją projektów motoryzacyjnych w wielu krajach świata, w tym również w Azji Centralnej oraz Afryce. Zakres działania obejmuje m.in. pojazdy samochodowe, ciągniki i maszyny rolnicze oraz maszyny budowlane. Ursus w restrukturyzacji specjalizuje się w produkcji i sprzedaży maszyn i urządzeń przeznaczonych dla rolnictwa. Jest notowany na GPW od 2008 r. (ISBnews)