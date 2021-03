"Wartość umowy (równa wartości zbywanego przedsiębiorstwa, ang. enterprise value, EV), uwzględniająca m.in. cenę zbycia udziałów, to około 160 mln zł (sto sześćdziesiąt milionów złotych). Mnożnik transakcji EV/EBITDA, liczony na dzień zawarcia przez Ciech Żywice umowy przedwstępnej wyniósł 7,6" - czytamy w komunikacie.

Ostateczna cena zbywanych udziałów zostanie ustalona zgodnie z regułą wynikającą z umowy, podano także.

Ciech Żywice zajmuje się w całości produkcją i sprzedażą blisko 1 000 produktów, wśród których znajdują się żywice epoksydowe (ok. 40% sprzedaży), poliestrowe nasycone (ok. 10% sprzedaży) i nienasycone (ok. 50% sprzedaży). Ciech Żywice eksportuje ok. 50% swoich wyrobów, głównie do krajów europejskich. Przychody Ciech Żywice od klientów zewnętrznych wyniosły w 2020 roku ok. 278 mln zł.

LERG jest największym polskim producentem żywic syntetycznych i jednym z wiodących w Europie Środkowej, specjalizującym się w produkcji żywic poliestrowych.

20 lipca 2020 r. Ciech podpisał z LERG wstępną umowę sprzedaży 100% udziałów Ciech Żywice za 160 mln zł.

Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 3,55 mld zł w 2019 r.

(ISBnews)