Podczas pandemii gwałtownie rosły zakupy laptopów, smartfonów i gier, co doprowadziło do niedoboru półprzewodników używanych w innych branżach. Jak podaje Bloomberg, duzi producenci samochodów zostali zmuszeni do ograniczenia produkcji. Według IHS Markit w skali globalnej sektor może przez to stracić 60 mld dolarów sprzedaży w 2021 r.

Japońscy dostawcy chipów radzą sobie w tej sytuacji doskonale. „Zamówienia na chipy dla branży motoryzacyjnej i dużych urządzeń gospodarstwa domowego rosną” – powiedział Bloombergowi Shoichi Arisawa, analityk Iwai Cosmo Securities Co. Ponadto, sektor samochodowy rozpoczyna długoterminową transformację, która wymaga więcej wysokowydajnych chipów dla bezprzewodowych systemów 5G i pojazdów autonomicznych.

Beneficjentami zapotrzebowania na chipy są m.in. japońskie firmy Towa, Lasertec, Advantest i Rorze.

Japońskie firmy, które zyskują najwięcej

Towa produkuje maszyny do formowania półprzewodników, jednostki kontroli układów scalonych itp. Firma z siedzibą w Kioto znajduje się w światowej czołówce dostawców technologii formowania. Wykorzystuje metody transferu żywicy do uszczelniania układów scalonych. Technologia ta jest stosowana w samochodowych urządzeniach elektronicznych, w tym elektronicznych jednostkach sterujących dla silników. W roku fiskalnym 2020, 87 proc. przychodów Towa pochodziło z produkcji półprzewodników. Zysk operacyjny firmy osiągnął 1,2 miliarda jenów (11 milionów dolarów) w kwartale, który zakończył się w grudniu, a firma podniosła swoją prognozę zysku na rok fiskalny. Akcje firmy wzrosły w zeszłym roku o 78 proc.

Lasertec opracowuje narzędzia do kontroli i pomiaru półprzewodnikowych fotomasek, które są używane do przenoszenia wzorów obwodów na płytki. Firma jest również jedynym na świecie producentem maszyn testujących, potrzebnych do weryfikacji projektów układów scalonych dla potrzeb litografii w ekstremalnym ultrafiolecie (EUV). Firma z siedzibą w Jokohamie posiada zagraniczne biura w Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Korei, Tajwanie, Chinach i Singapurze, a sprzedaż w Azji, z wyłączeniem Japonii, stanowi 65 proc. przychodów. W pierwszej połowie roku obrotowego 2021, sprzedaż, zysk i zamówienia Lasertec osiągnęły rekordowy poziom, dzięki produktom związanym z EUV, które napędzały dostawy. Akcje firmy wzrosły w zeszłym roku o 118 proc.

Advantest produkuje urządzenia do testowania półprzewodników i elektroniczne instrumenty pomiarowe. Jego zautomatyzowany sprzęt testujący, który weryfikuje jakość chipów, obejmował ponad połowę globalnego udziału w 2019 roku. Sprzedaż netto firmy wzrosła do 276 miliardów jenów w roku fiskalnym 2020 z 162 miliardów jenów w 2016 roku. Celem firmy jest osiągnięcie sprzedaży na poziomie 300-400 mld jenów do 2027 roku, przy marży operacyjnej na poziomie 22 proc. W roku fiskalnym 2020, segment półprzewodników stanowił ponad 70 proc. przychodów firmy. Akcje spółki wzrosły w zeszłym roku o 25 proc.

Rorze opracowuje i sprzedaje systemy automatyki do produkcji półprzewodników i monitorów płaskich, takie jak przenośniki płytek drukowanych. Jej głównymi produktami są roboty przenoszące płytki i siatki, w tym systemy o niskiej generacji cząstek. Zysk operacyjny firmy wyniósł 2,7 miliarda jenów w kwartale, który zakończył się w listopadzie. Firma zakończyła w lutym budowę nowego biura i fabryki w Korei Południowej, a jej akcje podskoczyły w zeszłym roku o 53 proc.