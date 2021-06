Reklama

"Jednocześnie zarząd informuje, że spółka uzgodniła z podmiotami dominującymi spółki tj. The Goodyear Tire & Rubber Company z siedzibą w Akron, Ohio, USA oraz Goodyear S.A. z siedzibą w Colmar-Berg, Luksemburg, że koszt pokrycia zaległości podatkowej za lata 2014 i 2015 wraz z odsetkami zostanie zwrócony spółce przez ww. podmioty dominujące spółki, a więc jego zapłata przez spółkę nie wpłynie na wynik finansowy spółki" - czytamy w komunikacie.

Wcześniej w czerwcu FO Dębica podała, że otrzymała decyzje naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie, dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych w latach 2014-2015, z których wynika, że powstał obowiązek zapłaty przez spółkę zaległości podatkowej w łącznej wysokości 14,7 mln zł wraz z odsetkami.

Firma Oponiarska Dębica to polski producent opon do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych. Od 1995 roku inwestorem strategicznym w spółce jest amerykański koncern The Goodyear Tire & Rubber Company. Jej przychody wyniosły 1,82 mld zł w 2020 r.

(ISBnews)