Reklama

"W II kwartale 2021 r. utrzymywała się dobra koniunktura na produkty oferowane przez grupę kapitałową Kęty. Wzrost wolumenów oraz notowań surowców, które odzwierciedlane są w cenach produktów, pozwolą na zwiększenie przychodów ze sprzedaży o ponad 30%, do poziomu 1 165 mln zł. Najwyższą, ok. 40-proc. dynamikę wzrostu szacujemy w Segmencie Wyrobów Wyciskanych, natomiast w Segmencie Opakowań Giętkich oraz w Segmencie Systemów Aluminiowych szacowane wzrosty wyniosą odpowiednio ok. 20% i ok. 25% w porównaniu z analogicznym kwartałem roku poprzedniego" - czytamy w komunikacie.

Szacowany aktualnie zysk EBITDA w II kwartale 2021 r. wyniesie ok. 250 mln zł, co stanowi wzrost o 33% r/r. Podobnie jak w I kwartale bieżącego roku, największy wpływ na wzrost zysku EBITDA miał Segment Opakowań Giętkich, którego wynik będzie wyższy o ponad 30 mln zł od osiągniętego w analogicznym okresie 2020 roku. Wzrost o ok. 24 mln zł zanotuje Segment Wyrobów Wyciskanych a wynik Segmentu Systemów Aluminiowych powiększy się o ponad 10 mln zł, podano także.

"Po uwzględnieniu kosztów amortyzacji zysk z działalności operacyjnej w omawianym okresie wyniesie ok. 213 mln zł, a więc będzie wyższy o 41% od wartości osiągniętej w analogicznym okresie 2020 roku" - czytamy dalej.

Po uwzględnieniu obciążeń podatkowych, w tym z tytułu aktualizacji aktywa z tytułu podatku odroczonego skonsolidowany zysk netto w II kwartale 2021 r. szacowany jest na ok. 162 mln zł, co stanowi wzrost o ok. 34% r/r.

Grupa Kęty jest spółką dominującą dla grupy kapitałowej, prowadzącej działalność w ramach trzech segmentów operacyjnych: Segment Wyrobów Wyciskanych (SWW) Segment Systemów Aluminiowych (SSA) oraz Segment Opakowań Giętkich (SOG). Spółka jest notowana na GPW od 1996 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3,55 mld zł w 2020 r.

(ISBnews)