"Patrząc na ceny stali, koksu czy rudy żelaza ceny węgla metalurgicznego - nie są jeszcze tak atrakcyjne, jak moglibyśmy się w tej sytuacji spodziewać. Jestem jednak przekonana, że relacje cenowe się unormują i nastąpi korzystna dla JSW zmiana trendu" - powiedziała Piontek w rozmowie z ISBnews.

Dodała, że Grupa JSW "powoli odrabia straty" po trudnym "covidowym" roku 2020 i na bieżąco analizuje wpływ pandemii na sytuację rynkową, reaguje także na sygnały płynące od kontrahentów.

Jak podawała wcześniej spółka, produkcja koksu ogółem w I kw. 2021 r. wzrosła o ok. 11% r/r do 0,92 mln ton. Z kolei przychody ze sprzedaży koksu i węglopochodnych do odbiorców zewnętrznych sięgnęły 974 mln zł i były wyższe o 29,8%.

Prezes podkreśliła też, że JSW poważnie stawia na zagospodarowanie metanu.

"Zagospodarowanie metanu pozwala na uzyskanie znaczących korzyści gospodarczych, a przede wszystkim środowiskowych. W 2020 roku w JSW ujęto 142.45 mln m sześciennych metanu przez powierzchniowe stacje odmetanowienia, z tego ok. 86 mln m3 zostało zagospodarowane. Naszym celem jest jeszcze większe wykorzystanie metanu. To powinno pozwolić na zwiększenie w 2022 roku produkcji energii elektrycznej z własnych źródeł do około 33% rocznego zapotrzebowania" - powiedziała Piontek.

W 2022 roku sumaryczna moc układów kogeneracyjnych zbudowanych w JSW będzie wynosić 43,9 MW.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

Wojciech Żurawski

(ISBnews)