"Rozpoczynamy prace nad pozyskiwaniem zezwoleń, tak aby od 2023 roku w Kostrzynie mogła działać farma fotowoltaiczna o mocy 17-18 MW" - powiedział Jarczyński podczas wideokonferencji.

Obecnie na terenie zakładu w Kostrzynie funkcjonuje pilotażowy projekt fotowoltaiczny o mocy 0,8 MW.

"Rozpoczynamy także prace nad pozyskiwaniem projektów wiatrowych, po zmianie ustawy odległościowej, od roku 2024-2025 chcemy zacząć stawiać wiatraki, tak by ich moc wyniosła około 60 MW w 2030 roku" - dodał.

Jak podkreślił, ciekawsze perspektywy dla projektów OZE znajdują się w Polsce, ze względu na wyższe niż w Szwecji ceny energii, utrzymujące się w ostatnich latach.

"Dlatego przewiduję, że dwie trzecie z planowanych co najmniej 100 MW mocy ze słońca i wiatru w 2030 roku zlokalizowane będą w Polsce, a jedna trzecia w Szwecji" - zaznaczył prezes.

Jak dodał, energia produkowana z wiatru i słońca w całości przewidziana będzie do sprzedaży na zewnątrz.

W nowej strategii na lata 2022-2030 Arctic Paper przewiduje, że segment energii będzie generował w 2030 roku ponad 7% przychodów grupy, a produkcja energii wzrośnie z 3 TWh w roku 2021 do 4 TWh w roku 2030.

Arctic Paper to drugi co do wielkości, pod względem wolumenu produkcji, europejski producent objętościowego papieru książkowego oraz jeden z wiodących producentów graficznego papieru wysokogatunkowego w Europie. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2,85 mld zł w 2020 r.

(ISBnews)