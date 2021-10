Reklama

"Jeżeli IV kwartał nie będzie wyjątkowo trudny na rynkach, należy się spodziewać bardzo dobrego wyniku także na koniec 2021 roku" - powiedział Szewczak na telekonferencji.

W III kwartale 2021 r. wynik EBITDA LIFO koncernu wzrósł o 116,5% r/r do 4,27 mld zł, zysk netto wzrósł o 332,5% r/r do 2,93 mld zł, a przychody zwiększyły się o 52% r/r do 36,44 mld zł.

W I-III kw. 2021 r. spółka miała 6,98 mld zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2,76 mld zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 90,43 mld zł w porównaniu z 63,01 mld zł rok wcześniej. Wynik EBITDA LIFO wyniósł 9,86 mld zł wobec 5,59 mld zł rok wcześniej.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 86,2 mld zł w 2020 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)