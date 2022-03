Agrochem Puławy, autoryzowany dystrybutor Grupy Azoty wprowadził nowy cennik. Zgodnie z nim cena saletry amonowej to obecnie 4 435 zł za tonę. W styczniu 2020 r. saletra amonowa kosztowała 1000 zł za tonę, w styczniu 2021 już 1120 zł, a w styczniu 2022 r - według cennika Agrochemu Puławy - było to 2785 zł za tonę.

Surowcem do produkcji nawozów jest gaz ziemny, którego ceny rosły. W poniedziałek jego notowania na TTF pobiły rekordy, sięgając momentami prawie 350 euro za MWh. We wtorek kontrakty z dostawą w kwietniu spadły na koniec dnia do poziomu 205 euro, a majowe - do 202 euro.

"Już w drugiej połowie 2021 roku - obserwując wzmożony popyt na nawozy na rynku krajowym – Grupa Azoty podjęła decyzję o ograniczaniu dostaw na rynki zagraniczne i przekierowaniu produktów na rynek krajowy" - przypomniała spółka w komentarzu dla PAP. Dodała, że mimo "bardzo wymagającej sytuacji" na rynkach surowcowych, a przede wszystkich drastycznych wzrostach cen gazu, produkcja nawozów w Grupie Kapitałowej Grupa Azoty jest kontynuowana.

"Podejmujemy wszelkie możliwe działania, aby odpowiedzieć na potrzeby nawozowe polskich rolników przed szczytem sezonu wiosennego. Na bieżąco monitorujemy dynamiczną sytuację na rynkach surowcowych i przygotowujemy się na różne scenariusze" - podkreśliła spółka.

Grupa Azoty zwraca uwagę, że w wyniku "niemożliwych do przewidzenia problemów technicznych" w Centrum Energetyki Grupy Azoty Police, spółki zależnej Grupy Azoty, w której "nastąpił brak możliwości wytwarzania pary technologicznej niezbędnej do prowadzenia procesów produkcyjnych na najważniejszych instalacjach spółki".

"Zaistniała awaria skutkuje czasowym zatrzymaniem bądź bardzo istotnym ograniczeniem produkcji w Grupie Azoty Police" - poinformowała Grupa.

W czwartek minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk stwierdził, że Komisja Europejska dała wymijającą odpowiedź w sprawie możliwości dopłat do nawozów, o które zabiegał polski rząd.

"Odpowiedź KE brzmiała miej więcej tak: +jest możliwość, żeby kraje członkowskie rekompensowały skutki cen energii, aby wspierać energię odnawialną+. Niestety oznacza to, brak konkretów" - relacjonował minister. Zapowiedział szybkie opracowanie konkretnych propozycji, by uzyskać na nie zgodę Komisji Europejskiej.

Rząd na dopłaty do nawozów chciał przeznaczyć ok. 3 mld zł., w systemie podobnym do systemu dopłat do paliwa rolniczego, czyli pewna kwota dopłaty do zakupu nawozów, limitowana liczbą hektarów.

Grupa Azoty to największy polski producent chemikaliów i produktów nawozowych. Oprócz nawozów mineralnych spółka wytwarza poliamidy, alkohole OXO, plastyfikatory oraz biel tytanową i melaminę. W Unii Europejskiej zajmuje drugie miejsce w produkcji nawozów mineralnych.