"W ocenie zarządu, 2022 rok rozpoczął się wysokim poziomem popytu na produkty oferowane przez segmenty grupy kapitałowej pomimo utrzymujących się wysokich cen podstawowych surowców. Niestety perspektywa ta została przerwana przez wybuch wojny w Ukrainie, która wpłynęła na dalszy, gwałtowny wzrost cen surowców a także zwiększyła niepewność, co do sytuacji rynkowej. Pomimo tego zarząd zakłada wysoką dynamikę sprzedaży w I kwartale i w efekcie osiągnięcie ok. 1 500 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, co będzie wynikiem o ponad 50% wyższym od I kwartału zeszłego roku. Wynik taki będzie osiągnięty dzięki wyższej sprzedaży wolumenowej oraz dostosowaniu cen produktów do rosnących kosztów, w tym głównie surowcowych (np. cena aluminium wyrażona w PLN wzrosła o ok. 65%)" - czytamy w komunikacie.

Skonsolidowany dług netto na koniec I kw. wyniesie ok. 940 mln zł.

"Podana wielkość EBITDA oraz zysku netto z działalności operacyjnej w I kwartale 2022 roku uwzględnia odpis na aktywa grupy narażone na utratę wartości, oszacowany wg dostępnych danych, w kwocie 49 mln zł i obejmuje:

• aktywa spółek ukraińskich grupy, w wysokości ok. 41 mln zł (bazując na danych dostępnych na koniec stycznia 2022 roku),

• zapasy Grupy Kęty S.A. znajdujące się w procesie przerobu w Alupol Ukraina LLC o wartości ok. 7 mln zł (aktualne dane),

• aktywa innych jednostek grupy w wysokości ok. 1 mln zł (aktualne dane)" - czytamy dalej.

Odpis został dokonany w związku z wtargnięciem wojsk rosyjskich na terytorium Ukrainy 24 lutego 2022 r. Grupa Kęty prowadzi działalność na terenie Ukrainy poprzez spółki Alupol Ukraina LLC oraz Aluprof System Ukraina LLC. W związku z powyższą sytuacją spółki te zawiesiły działalność 24 lutego 2022 r.

Grupa Kęty jest spółką dominującą dla grupy kapitałowej, prowadzącej działalność w ramach trzech segmentów operacyjnych: Segment Wyrobów Wyciskanych (SWW) Segment Systemów Aluminiowych (SSA) oraz Segment Opakowań Giętkich (SOG). Spółka jest notowana na GPW od 1996 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3,55 mld zł w 2020 r.

(ISBnews)