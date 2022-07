Europejskie rozwiązanie

Polska to jeden z największych producentów żywności w Europie. Jak podaje Eurostat, udział rodzimych producentów w unijnym sektorze spożywczym wynosi aż 9%. Większym sektorem spożywczym mogą pochwalić się jedynie Francja, Niemcy, Włochy, Wielka Brytania, Hiszpania oraz Holandia. We wszystkich tych narodowych przemysłach spożywczych przenośniki spiralne odgrywają od lat kluczową rolę.

Przenośnik spiralny na hale produkcyjną jest najlepszym rozwiązaniem wszędzie tam, gdzie ilość miejsca jest ograniczona, a wymagania co do wydajności całego systemu bardzo wysokie. Urządzenie tego typu zapewnia szybkość, minimalne wykorzystanie powierzchni oraz tak pożądaną obecnie oszczędność energii. Przenośnik spiralny sprawdza się doskonale m.in. podczas transportu towarów poddanych procesom chłodzenia, fermentacji, szybkiego zamrażania czy ciągłego przechowywania.

Jak działa przenośnik spiralny?

Przenośniki spiralne projektowane na indywidualne zamówienie klienta to urządzenia idealne do transportu, zamrażania, chłodzenia lub podgrzewania. Głównym zadaniem tych urządzeń jest transport produktów w pionie. Kluczowym elementem przenośnika jest specjalna taśma, która porusza się po spirali. Poprzez przeniesienie obrotu z motoreduktora spirala, obracając się, przenosi materiał znajdujący się na taśmie, przesuwając go w zadanym kierunku.

Przenośniki spiralne - zalety

wysoka energooszczędność

niski poziom hałasu

bardzo długa żywotność

niewielki opór przemieszczania medium

tania eksploatacja oraz konserwacja

niewielka przestrzeń wymagana do zabudowy przenośnika

szerokie zastosowanie

wysoka higiena dla transportowanego produktu

Zastosowanie przenośników spiralnych

Pod względem przestrzennego kierunku transportu przenośniki spiralne nie mają w zasadzie żadnych ograniczeń. Znanych jest wiele zastosowań wykorzystujących załadunek oraz rozładunek zarówno z kierunku poziomego, jak i pionowego, a także jako transport produktów w liniach produkcyjnych odbywający się pomiędzy podłogami oraz transport surowców o wysokiej wydajności transportowej na duże odległości.

Przenośniki spiralne na zamówienie to bardzo popularne rozwiązania, które stosowane są nie tylko w przemyśle spożywczym, ale również w przemyśle chemicznym, tworzyw sztucznych, drzewnym, a także w energetyce do transportu materiałów sypkich i granulatu (plastik, koks, pył węglowy, popiół, żużel, lód, pellet, wióry, trociny). W przypadku o wiele bardziej wymagających zastosowań, szczególnie mowa tu o przemyśle ciężkim lub tym o dużych wydajnościach dochodzących do 1 000 m3/hod, najczęściej wykorzystywane są wzmocnione bezosiowe przenośniki spiralne.