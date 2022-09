Rafako, PBG i MS Galleon (inwestor) zawarli porozumienie, które przedłuża termin na spełnienie się warunków zawieszających zobowiązanie inwestora do nabycia 7 665 999 akcji Rafako należących do PBG i udziałów w kapitale zakładowym Multaros Trading Company Limited, a więc pośrednio 34 800 001 akcji Rafako, do 31 października 2022 r., podało Rafako.

Reklama Reklama Pierwotnie termin ten został określony na 29 lipca 2022 roku, następnie na 15 września 2022 r. "W porozumieniu wskazano, iż przyczyną przedłużenia rzeczonego terminu są opóźnienia, w stosunku do pierwotnie zakładanego harmonogramu, w zawarciu przez emitenta dokumentów niezbędnych do spełnienia się przedmiotowych warunków zawieszających, a w tym opóźnienia w zakresie: (i) dokonania przez emitenta rozliczeń finansowych lub zawarcia z Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. z siedzibą w Warszawie porozumienia w przedmiocie rozliczeń finansowych związanych z umowami w przedmiocie projektów Goleniów-Płoty oraz Tłocznia Kędzierzyn-Koźle, na warunkach satysfakcjonujących Inwestora oraz (ii) rozmów dotyczących uzgodnień z wierzycielami układowymi emitenta w przedmiocie podpisania przez Inwestora umowy lub umów w przedmiocie nabycia przez inwestora minimum 50% łącznej kwoty wszystkich wierzytelności objętych układem w postępowaniu restrukturyzacyjnym emitenta, na warunkach satysfakcjonujących inwestora" - czytamy w komunikacie. Rafako jest producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Rafako sięgnęły 537 mln zł w 2021 r. (ISBnews)