We wtorek po godz. 9 gaz ziemny w holenderskim hubie TTF w kontraktach grudniowych podrożał o 7,91 proc., do 122,7 euro za MWh. Rosła też jego cena w kontraktach styczniowych o 7,31 proc., do 129 euro za MWh.

W poniedziałek na zamknięciu gaz ziemny w holenderskim hubie TTF w kontraktach grudniowych kosztował 113,7 euro za MWh, a w kontraktach styczniowych 120,2 euro za MWh. Reklama Gaz ziemny drożeje o ponad 15 proc. Zobacz również W dniu ataku Rosji na Ukrainę, 24 lutego br., za gaz w holenderskim hubie TTF płacono ponad 128 euro za MWh. W szczytowym momencie, w sierpniu tego roku, notowania przekraczały 349 euro za MWh. (PAP)