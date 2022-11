PKN Orlen przewiduje ujęcie w skonsolidowanym raporcie za III kw. 2022 roku tymczasowego zysku z tytułu okazyjnego nabycia Grupy Lotos, który podwyższy skonsolidowany wynik EBITDA o ok. 5,9 mld zł oraz jednostkowy wynik EBITDA o ok. 4,4 mld zł, podała spółka. Jest to zdarzenie księgowe o charakterze jednorazowym, zastrzeżono.

"W związku z rejestracją w dniu 1 sierpnia 2022 roku połączenia PKN Orlen z Grupą Lotos zysk z tytułu okazyjnego nabycia zostanie rozpoznany w wyniku tymczasowego rozliczenia transakcji i stanowi nadwyżkę tymczasowej wartości przejętych aktywów netto nad wartością godziwą przekazanej zapłaty (ceną rynkową wyemitowanych akcji połączeniowych), po uwzględnieniu efektu rozliczenia wcześniej istniejących powiązań" - wyjaśniono w komunikacie. Tymczasowa wartość zysku z tytułu okazyjnego nabycia zwiększy w III kwartale 2022 roku jednostkowy wynik operacyjny powiększony o amortyzację (EBITDA) PKN Orlen o około 4,4 mld zł oraz skonsolidowany wynik operacyjny powiększony o amortyzację (EBITDA) Grupy Orlen o około 5,9 mld zł, zapowiedział koncern. PKN Orlen opublikuje skonsolidowany raport za III kw. 29 listopada br. Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 131,5 mld zł w 2021 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r. (ISBnews)