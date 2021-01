Sprzedaż butelkowanego oleju słonecznikowego stanowiła 9,1% całkowitej wielkości sprzedaży (39 tys. ton), podano w komunikacie. "Wielkość eksportu zboża z Ukrainy w II kw. r. obr. wzrosła o 6% r/r do 2,4 mln ton, z czego 52% pochodziło od zewnętrznych dostawców, a pozostała część została wyprodukowana przez dział rolnictwa grupy" - czytamy dalej. Wolumen przerobu terminali eksportowych na Ukrainie wzrósł o 42% r/r do 2,4 mln ton. Wolumen ziarna przyjętego do silosów firmy spadł o 9% r/r do 3,5 mln ton, podano także. Kernel Holding to producent spożywczy działający na Ukrainie. Jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2007 r. (ISBnews)