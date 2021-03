– Otrzymaliśmy podziękowania z GUS i od głównego komisarza spisowego za zaangażowanie i świetne wyniki. Niemal równolegle dowiedzieliśmy się, że po opinii wojewodów urząd wycofuje się z przyznania nagród gminnym komisarzom spisowym i że zapisane w budżecie spisu 13–14 mln zł trzeba przeznaczyć na walkę z COVID-19 – tłumaczy Jacek Gursz, burmistrz Chodzieży, przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, które poprosiło GUS o pokazanie wydatków na promocję spisu rolnego. – W efekcie zamiast pieniędzy za wykonaną pracę w grudniu 2020 r. przesłano do urzędów kalendarzyk na nowy rok, notesik i ekskluzywną kartkę na święta. To spowodowało, że postanowiliśmy się dowiedzieć, na co poszły pieniądze przewidziane na promocję spisu, czyli na co wydano 21 mln zł – dodaje w rozmowie z nami.