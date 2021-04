Osoby przybywające do Włoch z krajów UE na mocy przepisów obowiązujących do końca kwietnia muszą poddać się obowiązkowej 5-dniowej kwarantannie i testowi na jej zakończenie. W przypadku przyjazdów z państw spoza UE, a to stamtąd pochodzi większość robotników rolnych, kwarantanna trwa 14 dni.

Dodatkowym problemem jest brak nowego rządowego dekretu w sprawie napływu robotników rolnych do pracy w gospodarstwach, a także kłopoty administracyjne z przedłużeniem prawa pobytu.

Raport rolniczej organizacji "Praca i granice w erze Covid" został ogłoszony w dniu, gdy na lotnisku w Pescarze w Abruzji wylądował samolot z pierwszą grupą obywateli Maroka, którzy będą pracować na polach w tym regionie i w kilku innych. Ich lot czarterowy zorganizowali działacze Coldiretti w momencie, gdy władze w Rabacie zawiesiły wszystkie połączenia lotnicze z Włochami. Przyniosło to poważne problemy właścicielom wielu gospodarstw rolnych, zatrudniających co roku Marokańczyków.

Według ogłoszonych danych z końcem kwietnia wygaśnie prawo pobytu 30 tysiącom zagranicznych robotników rolnych we Włoszech.

Dlatego związek rolników i producentów żywności zaapelował do rządu o przedłużenie ich prawa pobytu i wydanie dekretu, który umożliwi przyjazd do pracy 18 tysiącom obywateli państw spoza Unii Europejskiej. W przeciwnym razie, ostrzegł, zagrożone będą zbiory owoców i warzyw w momencie kluczowym dla ożywienia gospodarczego.