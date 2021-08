Jedna z takich ferm w południowej części kraju ma 13 pięter, zaopatrzona jest w kamery monitoringu i obowiązują w niej środki bezpieczeństwa biologicznego. Ma to uchronić 10 tys. hodowanych tam świń przed zagrożeniem ASF, który zaatakował w Chinach w 2018 roku i zmniejszył o połowę pogłowie trzody w kraju – podała agencja Bloomberga.

Reklama

Chiny są największym producentem, jak i konsumentem wieprzowiny na świecie, a zapewnienie dostaw tego mięsa i utrzymanie jego cen pod kontrolą uznawane jest przez władze za kluczowe z punktu widzenia stabilności społecznej.

Chińskie firmy, w tym Muyuan Foods i New Hope Group, budują obecnie kolejne gigantyczne fermy, naśladując przy tym rozwiązania stosowane przez dużych producentów w innych krajach do ochrony trzody przed chorobami – oceniają eksperci.

New Hope Group zbudowała już na przedmieściach Pekinu kompleks składający się z trzech pięciopiętrowych budynków zajmujących teren 20 boisk piłkarskich. Zakład ma produkować 120 tys. świń rocznie, a – jak zaznacza Bloomberg - jego zapach czuć z odległości kilometra.

Według przedstawiciela firmy budynek zaopatrzony jest w systemy wentylacji, automatycznego karmienia i dezynfekcji, a roboty mierzą zwierzętom temperaturę, by szybko wykryć ewentualne choroby. Pracownicy muszą brać prysznic i zmieniać odzież za każdym razem, gdy wchodzą do budynku lub z niego wychodzą, co Bloomberg porównuje do procedur w laboratoriach z klasą bezpieczeństwa biologicznego.

Wielopiętrowe „hotele dla świń” nie są w Chinach zupełną nowością, a lokalna prasa informowała o takich przedsięwzięciach już przed wybuchem epidemii ASF. Uznawano to wówczas za oznakę transformacji chińskiego modelu produkcji rolnej i odchodzenia od małych ferm na rzecz hodowli przemysłowej.

„Piętrowe budynki dla świń mają olbrzymie zalety. Oszczędzają energię i nie zajmują dużej powierzchni, a umożliwiają hodowlę wielu świń” – mówił menedżer jednej z firm prowadzących taką fermę w regionie Kuangsi, Xu Jiajing, cytowany wiosną 2018 roku przez miejscowe media.

Transformację przyspieszył ASF, a odbudowa zdziesiątkowanego chorobą pogłowia trzody chlewnej w Chinach przebiegła szybciej od przewidywań dzięki agresywnemu powiększaniu zdolności produkcyjnych przez mega fermy. Według danych Bloomberga w 2020 roku 57 proc. produkowanej w kraju wieprzowiny pochodziło za ferm wytwarzających co najmniej 500 świń rocznie, podczas gdy przed epidemią duże fermy odpowiadały tylko za 1 proc. produkcji.

Duże hodowle przemysłowe w Chinach nie napotykają tymczasem na ograniczenia związane z dobrostanem zwierząt i kwestiami ekologicznymi, z którymi mierzą się producenci w wielu krajach zachodnich – ocenił specjalista ds. rynku mięsa z firmy konsultacyjnej Gira, Rupert Claxton.

„W Europie i USA są restrykcje dotyczące tego, jak duża może być ferma świń, ponieważ ludzie po prostu się sprzeciwiają. Nie chcą żyć w pobliżu tych wielkich zakładów. W Chinach nie wydaje się, żeby tak było. Jeśli zapadnie decyzja, że potrzebna jest ferma świń, miejsce jest dostępne” – powiedział Claxton.