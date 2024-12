Umowa UE z Mercosur zbyt mocno otwiera nasz rynek? Stanowcze słowa ministra Siekierskiego

Polska nie zaakceptuje umowy UE-Mercosur. Minister rolnictwa Czesław Siekierski uważa, że wynegocjowane przez Komisję Europejską (KE) porozumienie z blokiem krajów Ameryki Południowej Mercosur za szeroko otwiera rynek na towary rolne z tych krajów. To by wymagało istotnych rekompensat dla rolników, by mogli sprostać tej konkurencji - oznajmił.