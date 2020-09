„Najkorzystniejsze z punktu widzenia gospodarki wodnej są takie deszcze, które trwają dość długo, ale są mało intensywne. Wtedy deszcz potrafi wsiąkać poprzez powierzchnie biologiczne czynne w głąb gleby” – wyjaśnia Przemysław Daca w czasie Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

„Z kolei gdy mamy do czynienia z intensywnymi opadami, to wtedy taki deszcz zamiast wsiąkać, spływa. Po części to efekt tego, że w Polsce mamy bardzo dużo powierzchni zabetonowanych” – dodaje.

Jak można radzić sobie z kryzysem wodnym i jakie działania podejmują Wody Polskie? Więcej o tym w materiale wideo.