Innowacyjność Polski

Reklama

Polski Fundusz Rozwoju w raporcie na temat innowacyjności Polskizwrócił uwagę, że według danych Głównego Urzędu Statystycznego rok 2023 był dwunastym z rzędu, w którym wzrosła wartość naszego eksportu wysokich technologii i kolejnym, w którym wartość tego eksportu osiąga rekordowy poziom. Analitycy funduszu ocenili, że tak dobry wynik był możliwy dzięki zwiększeniu sprzedaży zagranicznej „w prawie wszystkich grupach towarowych klasyfikowanych jako high-tech”.

„Udział wysokich technologii w całości eksportu towarowego Polski zwiększył się do 9,6 proc. z 9,2 proc. w roku 2022 i był na najwyższym poziomie w historii porównywalnych danych (od 2007 roku)” - wyliczyli.

Reklama

Analitycy funduszu przypomnieli, że w sporządzanym cyklicznie przez Komisję Europejską Europejskim Rankingu Innowacyjności (edycja 2024 r.) Polska zdobyła 72,5 pkt. To był piąty od końca wynik spośród krajów Unii Europejskiej i trzynastym spośród wszystkich badanych krajów. W raporcie największym innowatorem okazała się Szwajcaria, która zdobyła 152,2 punktów. Wśród krajów Unii Europejskiej najlepszy wynik osiągnęła Dania (149,3 pkt), a potem Szwecja (146,2) i Finlandia (140,6).

„Mimo przeciętnej pozycji Polski w rankingu, warto zwrócić uwagę, że od 2017 r. nasz wynik systematycznie poprawia się” – podkreślili analitycy PFR.

Wydatki na badania i rozwój

Podali, że na koniec 2022 r. w Polsce przeznaczono na badania i rozwój ponad 9,5 mld euro. Był to wynik o 15,6 proc. większy niż rok wcześniej i o ponad 737 proc. większy niż w roku dołączenia do UE.

„Podanie samych wartości nominalnych jest jednak niewystarczające – ilustrują one bardziej rozmiar gospodarki. Lepszym ujęciem porównawczym jest przyrównanie nakładów na R&D do PKB danego kraju. Tak jak w ujęciu nominalnym, tak i tu wykonaliśmy znaczący wzrost. W 2004 r. na nakłady poświęcaliśmy około 0,55 proc. PKB, w 2022 r. było to już 1,46 proc. Mimo to nadal pozostajemy znacznie poniżej poziomu UE ogółem. Warto jednak zwrócić uwagę, że w ostatnich latach różnica pomiędzy Polska a unijną średnią zmniejsza się” – stwierdzili ekonomiści Polskiego Funduszu Rozwoju.

Według danych zawartych w raporcie średnie wydatki w UE na badania i rozwój wynoszą 2,24 PKB, a rekordzista pod względem nakładów na R&D – Belgia – wydaje 3,43 proc. PKB.

Z danych zaprezentowanych w raporcie PFR wynika, że najwięcej pieniędzy na badania i rozwój w Polsce wydał sektor przedsiębiorstw. W 2022 r. było to prawie 6,3 mld euro, czyli 66 proc. całkowitej wartości nakładów. Tyle samo wynosi średnia unijna. Drugim pod względem nakładów był polski sektor szkolnictwa wyższego (3,1 mld euro, 35 proc. udziału w całości nakładów na badania i rozwój), a trzecim - sektor rządowy (0,2 mld euro, 2 proc. całości). W UE sektor szkolnictwa wyższego generuje średnio 22 proc. całości nakładów na badania i rozwój, a sektor rządowy – 11 proc. W UE 1 proc. nakładów pochodzi od sektora prywatnego niekomercyjnego. (PAP)

autor: Marek Siudaj