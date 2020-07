"To bardzo niebezpieczna decyzja [Wielka Brytania zamierza wykluczyć Huawei z sieci 5G - red.], stąd też nie dziwi mnie ostra reakcja tamtejszych operatorów. Trzeba będzie bardzo dużych nakładów, bo konieczna będzie wymiana wszystkich rodzajów sieci: 2G, 3G i 4G. To oznacza, ze operatorzy, którzy jak każda inna firma nie dysponują nieograniczonymi zasobami, staną przed wyborem: czy najpierw budować nowoczesna siec 5G, czy przeznaczać środki na odbudowę od podstaw istniejących sieci. W rezultacie taka decyzja spowolni rozwój sieci nowej generacji. Z pewnością kraj, który podejmuje tego typu decyzje, słono za to zapłaci" - powiedział Fallacher w wywiadzie dla rp.pl.

Dodał, że Orange Polska "liczy na otwarty dialog z rynkiem przy podejmowaniu tak ważnych decyzji".

Ponadto prezes operatora podtrzymał opinię, że warto było podjąć decyzje o inwestycji w światłowody.

"Jeśli ktoś miał wątpliwości, że w domu potrzebny jest bardzo szybki przewodowy internet, to zostały rozwiane przez COVID. [...] Inwestycje, które przeprowadziliśmy w części Polski, którymi chcemy objąć około 5 mln gospodarstw domowych, to kluczowy projekt zarówno dla kraju, jak i dla Orange Polska" - podkreślił Fallacher.

Orange Polska (dawniej TPSA i PTK Centertel) to dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do internetu, TV oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP). Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.

Chiński koncern Huawei to czołowy podmiot w dostarczaniu najnowszych technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) na świecie.