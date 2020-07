W opublikowanej w piątek rozmowie z tygodnikiem "Der Spiegel" przedstawiciel Huawei na Niemcy David Wang zaapelował do rządu RFN, by dopuścił tego chińskiego giganta technologicznego do udziału w budowie niemieckiej sieci telefonii komórkowej piątej generacji (5G).

"Zastosowanie przez niemiecki rząd takich samych rygorystycznych kryteriów bezpieczeństwa wobec wszystkich stanowi z naszego punktu widzenia właściwą drogę do bezpiecznych sieci" - powiedział Wang. Nawiązując do stawianych Huawei przez władze USA zarzutów, iż przy pomocy dostarczanego przez siebie sprzętu szpieguje jego użytkowników, dodał: "Jesteśmy w Niemczech aktywni już od 15 lat i żaden z naszych wieloletnich klientów nie znalazł niczego, co wskazywałoby na nadużywanie naszych technologii. Także USA nie mają na to jakichkolwiek dowodów". Trzej najwięksi operatorzy telefonii komórkowej w Niemczech - Deutsche Telekom, Vodafone i Telefonica - korzystają już obecnie z technologii Huawei. Jak zaznacza "Spiegel", Urząd Kanclerski, ministerstwo gospodarki, Federalny Urząd Bezpieczeństwa w Technice Informacyjnej (BSI) i dbająca o utrzymanie konkurencji w sieciach przesyłowych różnego rodzaju Federalna Agencja Sieci chcą, by zaostrzone wymagania obowiązywały wobec wszystkich oferentów. Jednak wokół kandydującego na przewodniczącego CDU Norberta Roettgena skupiła się grupa chadeckich polityków, którzy żądają całkowitej rezygnacji z usług Huawei przy tworzeniu sieci 5G. Głosów takich nie brak również w Socjaldemokratycznej Partii Niemiec (SPD), liberalnej Partii Wolnych Demokratów (FDP) oraz wśród Zielonych.