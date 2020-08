"Z naszego punktu widzenia nie zapadły żadne konkretne decyzje dotyczące Huawei. Obecnie mamy zróżnicowany zestaw dostawców - są to Huawei, Nokia, Ericsson, Cisco. Jeśli chodzi o 5G, to nie będzie osobna (stand-alone) sieć, będzie trzeba używać jej w połączeniu z istniejącymi sieciami. Dlatego uważam, że bardzo trudno będzie nie korzystać z obecnych dostawców. Zobaczymy, jak rozstrzygną się kwestie bezpieczeństwa, ale ważne jest, by podkreślać, iż gdy ktoś zostanie wykluczony, to logiczne jest, że jest mniejsza konkurencja i logiczne jest, że będzie drożej" - powiedział Andreas Maierhofer podczas wideokonferencji.

Dodał, że w T-Mobile Polska jest obecnie 10 tys. klientów, którzy aktywowali usługi 5G.

Usługi sieci T-Mobile i Heyah dostępne są na blisko 100% powierzchni Polski. Pierwszym współzałożycielem, a obecnie jedynym właścicielem T-Mobile Polska jest grupa Deutsche Telekom.