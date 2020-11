W maju 2020 roku w 7 miastach na 100 nadajnikach ruszyła pierwsza w Polsce sieć 5G Plusa na częstotliwości 2600 MHz TDD. Pozwala osiągać szybkość internetu do 600 Mb/s. Kilkumiesięczne obserwacje doświadczeń użytkowników sieci i najlepsze wyniki uzyskiwane w testach szybkości sieci 5G w porównaniu do innych operatorów zaowocowały decyzją o poszerzeniu zasięgu sieci. Do listy 7 obecnych miast z 5G dołączy kolejnych ponad 150 miejscowości, dzięki czemu łącznie z najszybszego 5G w Polsce będzie mogło korzystać ponad 11 mln osób, podano.

"Oferujemy najszybszą sieć internetu 5G w Polsce. Zależy nam na tym, by w możliwie jak najkrótszym czasie jak najwięcej Polaków otrzymało do niej dostęp. Podobnie jak 10 lat temu, kiedy jako pierwsi w Polsce wprowadzaliśmy LTE, tak teraz pierwsi chcemy dać milionom mieszkańców Polski prawdziwe 5G" - powiedział członek zarządu Cyfrowego Polsatu i Polkomtelu Jacek Felczykowski, cytowany w komunikacie.

W 2021 roku Plus planuje oferować 5G na ponad 1700 stacjach, we wszystkich obecnych oraz byłych miastach wojewódzkich oraz szeregu innych miejscowości. Tym samym w przyszłym roku z najszybszej sieci 5G 2600 MHz TDD w Polsce będzie mogło korzystać już ponad 11 mln osób, podkreślono.

Łącznie zgodnie z planem do końca listopada powinno być włączonych ponad 700 stacji, zapewniających swoim zasięgiem technologię 5G dla 5 mln ludzi.

Do obecnej listy miast z 5G Plusa, czyli Warszawy, Łodzi, Gdańska, Katowic, Poznania, Szczecina i Wrocławia, dołączą między innymi mieszkańcy aglomeracji śląskiej, Trójmiasta, Krakowa, Bydgoszczy, Częstochowy, Olsztyna, Kielc, Radomia, Torunia, Zielonej Góry, Opola, Gorzowa Wielkopolskiego i wielu innych.

Cyfrowy Polsat i Polkomtel tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną kontrolowaną przez Zygmunta Solorza-Żaka. Do telekomunikacyjnej grupy Solorza-Żaka należy także Midas. W skład grupy kapitałowej wchodzą też m.in. spółki Centernet, Mobyland i Aero2.