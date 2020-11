W decyzji Sąd Administracyjny w Sztokholmie stwierdza, że oddział Huawei w Szwecji ma prawo odwołać się od decyzji szwedzkiego Urzędu ds. poczty i telekomunikacji (PTS). "Oznacza to, że warunki dotyczące m.in. stosowania produktów Huawei nie obowiązują w trakcie dalszego rozpatrywania sprawy" - stwierdził sąd.

We wtorek miała odbyć się aukcja na dwie częstotliwości, do której zgłosiły się koncerny Hi3G Access (Tre), Net4Mobility (Tele2 oraz Telenor), Telia Sverige oraz Teracom. W poniedziałek wieczorem PTS poinformował o jej wstrzymaniu. "Analizujemy decyzję sądu i wznowimy aukcję tak szybko, jak to będzie możliwe" - napisano w komunikacie.

Pod koniec października na podstawie obowiązującej od początku roku ustawy, a także opinii szwedzkich służb specjalnych SAPO i wojska z powodu bezpieczeństwa PTS podjął decyzję o zakazie wykorzystywania sprzętu koncernów Huawei i ZTE przy budowie sieci 5G.

Na mocy postanowienia PTS do 2025 roku ma zostać również wycofany używany w Szwecji sprzęt produkcji Huawei i ZTE, który został już wykorzystany do budowy infrastruktury 5G.

W odwołaniu do Sądu Administracyjnego szwedzki oddział Huawei napisał, że "wykluczenie produktów tej firmy zostało podjęte na fałszywych przesłankach". "W rzeczywistości chodzi o ograniczenie konkurencji w rozwoju sieci 5G w Szwecji" - wskazał Huawei, powołując się na prawo obowiązujące w UE.

Ambasador Chin w Sztokholmie Gui Congyou mówił na początku listopada w rozmowie z agencją TT, że wykluczenie chińskich koncernów będzie wiązało się z konsekwencjami wobec szwedzkiego koncernu telekomunikacyjnego Ericsson, który jest obecny w Chinach.

USA starają się przekonać swoich sojuszników do wykluczania chińskich firm z budowy infrastruktury telekomunikacyjnej, uzasadniając to obawami o bezpieczeństwo danych. Koncerny z ChRL muszą zgodnie z tamtejszym prawem pomagać państwu w zbieraniu danych wywiadowczych.

Na całkowitą rezygnację z używania produktów Huawei do 2027 roku zdecydowała się w tym roku Wielka Brytania, kilka innych krajów europejskich podjęło lub zamierza podjąć podobne działania.