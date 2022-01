"Widzimy coraz większy wpływ rosnącej inflacji w Polsce i Europie. Przekłada się to chociażby na rosnące koszty komponentów, czy transportu i obserwujemy że faktycznie jest to widocznym obciążeniem. W Polsce mamy nadal jedne z najniższych cen detalicznych na rynku telco, szczególnie jeśli chodzi o transfer danych, na tle innych krajów kontynentu. Przy narastającej presji inflacyjnej będzie coraz większa presja na ceny. Relatywnie niskie ceny, w takich warunkach rynkowych, są nie do utrzymania w długim terminie" - stwierdził Maierhofer podczas wideobriefingu.

Usługi sieci T-Mobile i Heyah dostępne są na blisko 100% powierzchni Polski. Pierwszym współzałożycielem, a obecnie jedynym właścicielem T-Mobile Polska jest grupa Deutsche Telekom.