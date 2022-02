Reklama

"Orange Polska robi kolejny krok w kierunku budowy sieci 5G nad Wisłą. Wkrótce ruszą prace nad przygotowaniem dedykowanej sieci rdzeniowej do potrzeb nowej generacji rozwiązań mobilnych. Operator zdecydował się na rozwiązanie dostarczane przez firmę Ericsson" - czytamy w komunikacie.

"Wdrożenie dedykowanego rdzenia (5G Standalone) jest niezbędnym elementem ewolucji sieci Orange Polska dla umożliwienia świadczenia naszym klientom pełnego spektrum usług przewidywanych w standardzie sieci mobilnych piątej generacji. Podpisanie umowy otwiera ścieżkę wdrożenia chmurowych rozwiązań 5G Standalone, co pozwoli Orange Polska w perspektywie najbliższych lat zaoferować nowe usługi dla naszych klientów biznesowych i indywidualnych" - powiedział członek zarządu ds. sieci i technologii w Orange Polska, Piotr Jaworski cytowany w komunikacie.

Jak podano, sieć 5G wykorzystująca dedykowane rozwiązania rdzeniowe 5G SA (Stand Alone) przyniesie szybszy transfer danych dla użytkownika końcowego i mniejsze opóźnienia.

"W rozwiązaniach dla firm pozwoli zaspokoić potrzebę elastycznej, skalowalnej, niezawodnej i bezpiecznej łączności do zastosowań w czasie rzeczywistym. Dzięki jej możliwościom będzie można wirtualnie podzielić sieć Orange 5G (tworząc dedykowane instancje, tzw. 'slicing sieci'), priorytetyzować określone fragmenty dla zabezpieczenia krytycznych zastosowań lub konkretnych potrzeb i oferować różne poziomy jakości i bezpieczeństwa" - czytamy dalej.

"Ericsson jest zadowolony, że został wybrany przez Orange Polska do rdzenia 5G po rygorystycznym procesie selekcji, w tym próbach technologii. Nie mogę się teraz doczekać współpracy z Orange Polska w celu wdrożenia tej ważnej technologii, w celu budowy sieci 5G i wspierania celów biznesowych tego partnera" - powiedział szef Ericsson w Polsce Martin Mellor.

Umowa została podpisana na pięć lat. Wybrane przez Orange rozwiązanie wykorzystuje w pełni mechanizmy chmurowe i jest rozwiązaniem wielosystemowym. Oznacza to, że technologie radiowe 4GLTE, 5G w trybie Non-Stand Alone i 5G w trybie Stand Alone są obsługiwane przez tę samą sieć rdzeniową, zapewniając wysoką wydajność i niskie zużycie energii, podano także.

Orange Polska to dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do internetu, TV oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP). Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.

