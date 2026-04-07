Podczas rozmowy z „Dziennikiem Gazetą Prawną” przeprowadzonej w trakcie konferencji EuroPOWER prezes Guzowski, wskazał kluczowe przeszkody stojące przed sektorem energetyki wiatrowej. Jako jedną z najpoważniejszych wymienił restrykcje związane ze strefami lotnictwa cywilnego i wojskowego - zarówno tymi istniejącymi, jak i planowanymi.

Dyskusja z lotnictwem wojskowym trwa

-To częsta przyczyna odmów lokalizacji dla inwestorów w wiatr na lądzie. Wymaga pogłębionej dyskusji z lotnictwem wojskowym - zaznaczył prezes Guzowski, dodając, że branża ma pełną świadomość trudnej sytuacji geopolitycznej, która determinuje te ograniczenia.

Kolejnym obszarem wymagającym doprecyzowania są kwestie środowiskowe. Szef OX2 poinformował, że trwają rozmowy z Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska na temat wytycznych dotyczących ochrony ptaków oraz nietoperzy. Równie istotna pozostaje reforma procesu wydawania warunków przyłączenia do sieci. - Potrzebujemy bardziej transparentnego procesu, ale także „wyczyszczenia” projektów czysto teoretycznych, które nigdy nie będą realizowane - podkreślił Tomasz Guzowski.

Koncepcja dobra, ale potrzeba się jej przyjrzeć

Prezes OX2 odniósł się także do koncepcji Obszarów Przyspieszonego Rozwoju OZE, wskazując, że ich sukces zależy od realnego potencjału, jaki zostanie w nich odblokowany.

- Nie możemy ograniczać się tylko do nich jako predysponowanych do rozwoju OZE, ponieważ biorąc pod uwagę wcześniej wymienione ograniczenia, ten potencjał byłby znacznie ograniczony — podsumował Tomasz Guzowski.

