"Musimy niezwłocznie spowodować, żeby emeryci, którzy otrzymują emeryturę do 12 800 zł (brutto - PAP) nie tracili, ale niestety to musi iść ustawą. Mam nadzieję, że puścimy to już jutro (we wtorek - PAP) przez Sejm. Wtedy jesteśmy uzależnieni od trybu legislacyjnego, kiedy Sejm to zaakceptuje" - mówił Kościński, który w poniedziałek był gościem w Polsat News i Interii.

Szef MF dodał, że chciałby, aby przepisy w tej sprawie obowiązywały od 1 stycznia, czyli z mocą wsteczną. Podkreślił jednocześnie, że jeśli przepisy są na korzyść podatnika, to mogą one być zmieniane w trakcie roku.

Kościński w piątek poinformował PAP, że zostaną wdrożone rozwiązań dla emerytów otrzymujących do 12 800 zł brutto, tak by Polski Ład był dla nich neutralny. "Wdrożymy rozwiązanie, dzięki któremu w efekcie Polskiego Ładu, dla osób z emeryturą do 12 800 zł brutto, obciążenie podatkiem i składką się nie zmieni. Reforma będzie dla nich neutralna" – zapowiedział wówczas szef resortu finansów.