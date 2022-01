Szefowa MRiPS podczas spotkania z dziennikarzami w urzędzie wojewódzkim w Łodzi mówiła głównie o rodzinnym kapitale opiekuńczym, ale odniosła się także do pytań dotyczących zaniechania wypłaty tegorocznej 14. emerytury.

"Decyzje w tej sprawie nie zostały ostatecznie podjęte, ale czternasta emerytura w 2021 r. była wprowadzona jako świadczenie jednorazowe. To cały czas komunikowaliśmy" – podkreśliła Maląg. "Wprowadzenie Polskiego Ładu, a co za tym idzie ulg podatkowych, spowoduje, że w kieszeni emerytów zostanie więcej pieniędzy niż po wypłacie czternastek – zaznaczyła.

Minister Maląg podczas łódzkiej konferencji prasowej podała uaktualnione dane o nowym świadczenia należnego rodzicom, którym urodziło się drugie lub kolejne dziecko, czyli rodzinnego kapitału opiekuńczego.

"W całym kraju złożono 312 tys. wniosków o rodzinny kapitał opiekuńczy. Jesteśmy na półmetku tego procesu, bo w sumie w tym roku spodziewamy się ponad 615 tys. wniosków" – poinformowała.

Rodzinny kapitał opiekuńczy to rozwiązanie zaproponowane przez rządzących w programie Polski Ład. Jest nowym świadczeniem dla rodziców dzieci w wieku od ukończenia 12. miesięcy do 35. miesiąca życia. To sumie 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko, a pieniądze z RKO przysługują bez względu na dochód rodziny.

"Apelujemy o jeszcze większą liczbę zgłoszeń"

"Rodzice decydują, czy te pieniądze będą pobierać przez rok po tysiąc złotych, czy przez dwa lata po pięćset złotych. Mogą raz zmienić decyzję" – podkreśliła Maląg podczas konferencji prasowej. "Ruszyliśmy z RKO razem z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych 1 stycznia. Jesteśmy pod wrażeniem sprawności składania wniosków " – zaznaczyła.

Procedurą przyznawania nowego świadczenia i jego wypłatą zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. "Czas złożenia elektronicznego wniosku to średnio 12 minut. W sieci dokument można złożyć całą dobę przez siedem dni w tygodniu. Osoby, które mają z tym problemy albo nie mogą elektronicznie wnioskować o świadczenie z RKO, mogą to zrobić w placówce ZUS w godzinach jej urzędowania" – wyjaśnił wiceprezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Włodzimierz Owczarczyk.

"W regionie łódzkim spośród 35 tys. osób uprawnionych do nowego świadczenia opiekuńczego przez 10 pierwszych dni roku złożyło je 16 tys. osób" – podał wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński.

"Cieszę się, że tak dużo wniosków zostało złożonych w Łódzkiem. Apelujemy o jeszcze większą liczbę zgłoszeń" – powiedziała posłanka PiS Anna Milczanowska.