Ranking powstał w oparciu o wyniki badania ankietowanego i analizę setek zmiennych przestrzennych przeprowadzoną z wykorzystaniem platformy analitycznej Algolytics. Takie podejście pozwala nie tylko wskazać liderów, ale także szczegółowo zdiagnozować mocne strony i potencjał rozwojowy każdej gminy w Polsce. "Raport ilustruje jak wykorzystanie nowoczesnych technologii, wysokiej jakości danych przestrzennych oraz technik Location Intelligence pozwala prowadzić kompleksowe i pogłębione analizy, które przekładają się na realne wsparcie w podejmowaniu decyzji rozwojowych" - mówi Marcin Woch z CEO Algolytics Technologies

Reklama

Najlepsze miejsca do życia w Polsce. Które czynniki wzięto pod uwagę?

Raport "Gdzie żyje się najlepiej?" opiera się na analizie 90 czynników związanych z każdą lokalizację. Ocenie poddano m.in. zdrowie, edukację, transport, dostępność usług i warunki ekonomiczne oraz środowisko. Każdy wskaźnik dostał określoną wagę. Ranking prezentuje dwie perspektywy - ekspercką oraz ankietową, która bazuje na wynikach reprezentatywnego badania opinii dorosłych Polaków.

Wysokie miejsca w rankingu zajmują zarówno duże miasta, takie jak Warszawa, Kraków, Gdańsk, jak i mniejsze ośrodki, np. Legionowo, Świdnica, Chrzanów. Liderów łączy wysoka jakość infrastruktury, sprawna komunikacja, bogata oferta edukacyjna i kulturalna oraz skuteczne działania na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców.

Analiza przestrzenna pokazuje również silne zróżnicowanie regionalne. Najwyższe wskaźniki jakości życia koncentrują się w centralnej i południowo-zachodniej Polsce oraz wokół większych miast. Najniższe zaś w gminach wiejskich północno-wschodniej i północnej Polski, gdzie wyzwaniem pozostaje dostępność usług, infrastruktury i rynku pracy.

Ocenili gminy w Polsce pod względem komfortu życia. Gdzie mieszkać najlepiej?

Analiza składowych jakości życia pokazuje, że o pozycji gminy decyduje nie jeden czynnik, lecz kombinacja przewag. W jednych gminach kluczowe role odgrywają transport i dostępność usług, w innych edukacja i zdrowie, a jeszcze w innych środowisko czy bezpieczeństwo. Raport przedstawia ocenę każdej gminy w 10 kluczowych obszarach, co umożliwia precyzyjną diagnozę sytuacji w każdej gminie i wyznaczenie aspektów, które warto wzmacniać w pierwszej kolejności.

-Spośród 10 dziesięciu wymiarów jakości życia warto wyróżnić warunki ekonomiczne. Stanowią one istotny komponent analizy lokalnej, wspierając samorządy, instytucje publiczne oraz sektor prywatny w podejmowaniu trafnych decyzji inwestycyjnych i rozwojowych. Na tym tle za dobry przykład mogą posłużyć dane regionalne o ukredytowieniu i kulturze płatniczej w Polsce. Widzimy, że co drugi Polak spłaca pożyczkę lub kredyt. Dane BIK pokazują wyraźne regionalne zróżnicowanie tego wskaźnika - najwyższy poziom ukredytowienia obserwujemy w województwach zachodnich, takich jak dolnośląskie (51,4%) i lubuskie (51,3%), natomiast najniższy w regionach południowo-wschodnich: świętokrzyskim (38,5%) i podkarpackim (39,1%) - zauważa Sławomir Nosal z BIK.

Najlepsze miasta i gminy do życia w Polsce. Wyniki raportu zaskakują

Wyniki rankingu opracowanego na podstawie wag z badania ankietowego pokazują silne zróżnicowanie przestrzenne i funkcjonalne gmin w Polsce. Średnia wartość wskaźnika jakości życia dla wszystkich 2477 gmin wynosi 0,542, z odchyleniem standardowym 0,142. Rozkład wartości jest bardzo zbliżony do tego uzyskanego przy użyciu wag eksperckich, co potwierdza trafność obu podejść, choć różnice w kolejności niektórych gmin są zauważalne.

Na czele rankingu znalazły się:

Sopot (1,000),

Warszawa (0,980),

Mińsk Mazowiecki (0,974),

Legionowo (0,947),

Bolesławiec (0,931),

Wśród 10 najlepiej ocenionych gmin w wariancie z wagami eksperckimi dominują miasta powiatowe i miasta na prawach powiatu, w tym m.in. Mińsk Mazowiecki (1,000), Pabianice (0,981), Inowrocław (0,957), Chojnice (0,950) oraz Sopot i Siedlce (oba 0,947). Natomiast wśród 10 gmin z najniższym wskaźnikiem jakości życia dominują małe gminy wiejskie, często oddalone od głównych centrów usługowych i infrastrukturalnych. W ich przypadku wyzwaniem pozostaje zarówno fizyczna dostępność usług podstawowych, jak i ograniczone możliwości rozwoju lokalnego.