Fast Bunkering tankowała rosyjską "flotę cieni"

Jak ustalono, rosyjskie tankowce zaopatrywała w paliwo wyspecjalizowana firma Fast Bunkering. W tym celu wykorzystywała dwa statki-bunkrowce, czyli jednostki przeznaczone do tankowania – Rina oraz Zircone. W okresie od czerwca 2024 roku do marca 2025 roku oba zatankowały w różnych punktach Morza Bałtyckiego łącznie 286 jednostek. Co najmniej 159 z nich zawijało do rosyjskich portów krótko przed lub tuż po tankowaniu.

Anatolij Krawcew, ekspert z Kijowskiej Szkoły Ekonomii, przeanalizował dane udostępnione przez litewskich dziennikarzy. Stwierdził, że co najmniej 20 tankowców "nosiło wyraźne znamiona przynależności do rosyjskiej ‘floty cieni’".

– W szczególności te statki nie posiadały ubezpieczenia od żadnego członka Międzynarodowej Grupy Klubów P&I (Protection and indemnity insurance – red.), a ich właściciele oraz firmy zarządzające były zarejestrowane poza jurysdykcją Koalicji ds. Ograniczenia Cen Ropy – wyjaśnił Krawcew.

Formalnie żaden z tankowców w chwili tankowania nie podlegał bezpośrednim sankcjom. Jednak niektóre z nich, jak podkreśla LRT, zostały później umieszczone na listach sankcyjnych Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii.

Równocześnie, według danych S&P Global, w okresie od kwietnia 2023 roku do kwietnia 2024 roku przeprowadzono co najmniej 3100 operacji tankowania tankowców rosyjskiej "floty cieni" w pobliżu wybrzeży Malty, Grecji, Hiszpanii (Gibraltaru), Holandii oraz innych krajów europejskich.

Maritime Mutual. Latami ubezpieczali "flotę cieni"

Z kolei z ujawnionego śledztwa agencji Reuters wynika, że transport ropy drogą morską z Rosji i Iranu odbywał się z pomocą niewielkiej nowozelandzkiej firmy ubezpieczeniowej Maritime Mutual. Z jej polisy korzystał co szósty tankowiec z rosyjskiej "floty cieni". Firmą zarządza 75-letni Brytyjczyk Paul Rankin, a także jego bliscy.

Według obliczeń ośrodka badawczego CREA, od 2018 roku statki ubezpieczone przez Maritime Mutual przewiozły produkty naftowe z Iranu i Rosji o wartości co najmniej odpowiednio 18,2 miliarda dolarów i 16,7 miliarda dolarów.

Agencja informuje, że władze Nowej Zelandii rozpoczęły kontrolę działalności firmy. Przeprowadzono przeszukania między innymi w biurach w Auckland i Christchurch. Śledztwo prowadzone jest wspólnie ze Stanami Zjednoczonymi, Wielką Brytanią oraz Australią. W odpowiedzi na rozpoczęcie kontroli Maritime Mutual ogłosiła, że przestaje ubezpieczać statki należące do rosyjskiej „floty cieni”.