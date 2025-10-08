Doświadczenia z Polski

- Zwróćcie uwagę na to, co się stało w Polsce. Musieliśmy wdrożyć bardzo drogie systemy, a właściwie wykorzystać myśliwce najnowszej generacji, aby zestrzelić stosunkowo tanie, masowo produkowane drony. To absolutnie nie jest zrównoważone.

Reklama

Potrzebujemy systemu antydronowego, który jest niedrogi, umożliwia szybkie wykrywanie, szybkie przechwytywanie i, w razie potrzeby, szybką neutralizację. I wiele możemy się nauczyć od Ukrainy w tej dziedzinie – powiedziała.

Mur dronowy jako element Straży Wschodniej Flanki

Szefowa KE zaznaczyła, że Ukraina jest gotowa wesprzeć wysiłki UE. – Mur dronowy będzie stanowić wkład w program Straż Wschodniej Flanki. (...) System antydronowy będzie tarczą dla całej Unii, w tym oczywiście dla południowej flanki. Powinien być zaprojektowany tak, aby sprostać szerokiemu spektrum wyzwań, od reagowania na klęski żywiołowe po walkę z międzynarodową przestępczością zorganizowaną, od monitorowania migracji wykorzystywanej jako broń po kontrolę rosyjskiej floty cieni. Lista jest długa – stwierdziła.