UE chce wykorzystać ukraiński patent

Unia Europejska, jak pisze brytyjski dziennik "Financial Times", zamierza utworzyć wraz z Ukrainą "sojusz dronowy".

– Przeznaczymy 6 mld euro by zmienić ukraińską pomysłowości w przewagę na polu walki i we wspólną produkcję zbrojeniową – zapowiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w rozmowie z gazetą. Dodała, że Europie potrzebny jest "mur antydronowy" na wschodniej granicy, czyli system reagowania w czasie rzeczywistym, który będzie "projektowany, wdrażany i obsługiwany wspólnie".

Europejska obrona potrzebuje koordynacji

Państwa wschodniej flanki NATO mają otrzymać dwie trzecie z unijnego funduszu obronnego, którego wartość sięga 150 mld euro. Środki te mogą być wykorzystane także na tworzenie antydronowej zapory, jeśli – jak zaznaczył we wtorek rzecznik KE Thomas Renier – kraje członkowskie poważnie podchodzą do bezpieczeństwa całej Wspólnoty.

– Europejska obrona jest zbyt rozdrobniona, a w tej dziedzinie potrzebujemy prawdziwej koordynacji. Nie może być tak, że jedno państwo na wschodniej granicy robi jedno, a sąsiad zupełnie co innego. Rosja wykorzysta każdą naszą słabość – dodał urzędnik w rozmowie z "FT".

Ukraiński system jest zdecydowanie tańszy

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, tuż po incydencie z dronami w Polsce, zaproponował sojusznikom pełne wsparcie doradcze w odpieraniu takich ataków. Warszawa zdecydowała, że w tym celu wyśle do Ukrainy własnych ekspertów wojskowych.

Ponieważ standardowe radary nie wykrywają małych, nisko lecących dronów uderzeniowych, ukraińskie firmy technologiczne opracowały ogólnokrajowy system czujników akustycznych. Potrafią one rozpoznać bezzałogowce po charakterystycznym dźwięku i przekazać informacje setkom mobilnych zespołów wyposażonych w armaty przeciwlotnicze i ciężkie karabiny maszynowe. To znacznie tańsze rozwiązanie niż użycie myśliwców czy rakiet przechwytujących.

Podobne systemy wdrażają już Litwa i Łotwa, a Rumunia analizuje możliwość wykorzystania ukraińskich doświadczeń przy wzmacnianiu własnej obrony powietrznej.