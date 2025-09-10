W komunikacie DORSZ na platformie X czytamy, że na rozkaz dowódcy operacyjnego natychmiast uruchomiono procedury obronne.

"Polskie i sojusznicze środki obserwowały radiolokacyjnie kilkanaście obiektów, a wobec tych mogących stanowić zagrożenie Dowódca Operacyjny RSZ podjął decyzje o ich neutralizacji. Część dronów, które wtargnęły w naszą przestrzeń powietrzną została zestrzelona. Trwają poszukiwania i lokalizacja miejsc możliwych upadków tych obiektów" - poinformowało DORSZ.

Dowództwo podkreśliło, że monitoruje sytuację, a polskie i sojusznicze siły pozostają w pełnej gotowości.

Tusk: Operacja trwa

Niedługo później głos w tej sprawie zabrał premier Donald Tusk. "Otrzymałem meldunek od Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych o zestrzeleniu dronów, które wtargnęły w naszą przestrzeń powietrzną i mogły stanowić zagrożenie. Operacja trwa" - poinformował na platformie X.

Później dodał, że poinformował o sytuacji sekretarza generalnego NATO.

"Drony, mogące stanowić zagrożenie, zostały zestrzelone"

Z kolei minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz we wpisie na platformie X przekazał, że "na rozkaz Dowódcy Operacyjnego RSZ natychmiast uruchomiono procedury obronne a polskie i sojusznicze systemy radiolokacyjne śledziły kilkanaście obiektów, które naruszyły przestrzeń powietrzną". Wicepremier poinformował, że w przypadku obiektów mogących stanowić zagrożenie Dowódca Operacyjny RSZ zdecydował o ich neutralizacji przy użyciu lotnictwa.

"Drony, które mogły stanowić zagrożenie zostały zestrzelone. Trwają działania związane z poszukiwaniem i wskazaniem miejsc możliwego upadku elementów obiektów" - podsumował Kosiniak-Kamysz.

Tymczasowo zamknięto cztery lotniska

Jednocześnie Amerykańska Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) poinformowała, że cztery polskie lotniska - Lotnisko Chopina w Warszawie, Warszawa-Modlin, Rzeszów-Jasionka oraz port w Lublinie - zostały tymczasowo zamknięte w nocy z wtorku na środę z powodu "nieplanowanej działalności militarnej mającej związek z zapewnieniem bezpieczeństwa państwa".

W związku z sytuacją pasażerowie proszeni są o śledzenie oficjalnych komunikatów państwowych oraz linii lotniczych.

Alarm w policji i WOT

W związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej i uruchomieniem naziemnych zespołów poszukiwawczo-ratowniczych wprowadzono skrócony czas stawiennictwa dla żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej.

Żołnierze WOT mogą otrzymać wezwanie do natychmiastowego stawiennictwa w jednostkach: do sześciu godzin w województwach: podlaskim, mazowieckim, lubelskim i podkarpackim, do 12 godzin w województwach: pomorskim, warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, świętokrzyskim i małopolskim.

WOT, Sztab Generalny i inne służby apelują, by w przypadku natrafienia na fragmenty obiektów nie podchodzić do nich i poinformować policję.

Natomiast Komenda Główna Policji przekazała, że w związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej ogłoszony został alarm dla jednostek policji z garnizonów: podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego i mazowieckiego.

Resztki drona znaleziono pod Białą Podlaską

Rzecznik lubelskiej policji podinsp. Andrzej Fijołek poinformował, że o godz. 5.40 w miejscowości Czosnówka pod Białą Podlaską (około 30 km od granicy z Białorusią) policjanci potwierdzili odnalezienie uszkodzonego drona.

– Zgłoszenie wpłynęło od mieszkańców. Nie ma osób poszkodowanych. Powiadomiliśmy odpowiednie służby. Trwają czynności – dodał. Według nieoficjalnych ustaleń PAP maszyna spadła na pole, w terenie niezabudowanym.

Operacja lotnictwa została zakończona

Przed godz. 8 Dowództwo Rodzajów Sił Zbrojnych poinformował, że "operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa związane z naruszeniami polskiej przestrzeni powietrznej zakończyło się". "Trwają poszukiwania i lokalizacja miejsc możliwych upadków obiektów, które naruszyły polska przestrzeń powietrzną" - dodano.