Umorzenie składek ZUS również po 31 maja 2025 roku

Powszechnie wiadomo, że obciążenia publiczno-prawne znajdują się w pierwszej trójce problemów, z którymi zmagają się mali i średni przedsiębiorcy. Ostatnie lata nie oszczędzały m.in. osób prowadzących działalność gospodarczą – ich sytuację znacząco pogorszyła pandemia, a szalejąca po jej zakończeniu inflacja, nie ułatwia dalszego funkcjonowania na rynku. Do tego oczywiście dochodzą innego rodzaju problemy, jak choćby szkody spowodowane na niektórych terenach przez gwałtowne zjawiska atmosferyczne. Jednym z nic bez wątpienia była powódź, która miała miejsce we wrześniu 2024 roku. Przedsiębiorcy, którzy zostali wówczas poszkodowani, mieli (mają) możliwość korzystania z różnego rodzaju form pomocy finansowej. Jedną z nich była możliwość umorzenia składek ZUS, o co można było się ubiegać do 31 maja 2025 roku.

Jednak jak poinformował ZUS, wniosek o udzielenie wsparcia w tej formie będzie można jeszcze złożyć. Jak wynika z opublikowanej informacji, wniosek o umorzenie składek za wskazany miesiąc kalendarzowy lub miesiące kalendarzowe, które przypadają w okresie od 1 stycznia do 31 maja 2025 r. będą mogli złożyć płatnicy składek poszkodowani w wyniku powodzi z września 2024 r., którzy:

- prowadzą działalność gospodarczą albo

- działalność pożytku publicznego albo

- działalność rolniczą na terenie objętym klęską żywiołową.

Jak ubiegać się o umorzenie składek ZUS?

Jakie warunki należy spełnić, aby umorzenie dodatkowych okresów było możliwe? Należy wykazać spadek przychodu z prowadzonej działalności o co najmniej 40 proc. między porównywalnymi miesiącami, zgodnie z zasadą, że styczeń 2025 roku porównujmy do stycznia 2025 roku, a luty 2025 roku do lutego 2024 roku albo, jeżeli płatnik rozpoczął działalność po 29 lutego 2024 r., należy porównać styczeń 2025 r. do sierpnia 2024 r.

Co istotne, z wnioskiem o umorzenie mogą wystąpić również ci płatnicy, którzy za okres od 1 stycznia do 31 maja 2025 r. mają zawartą z ZUS umowę o odroczenie terminu płatności składek lub rozłożenie należności na raty, a także ci, którzy opłacili już składki należne za ten okres. Wniosek mogą złożyć również osoby, które złożyły już wcześniej wniosek o umorzenie za okres od 1 sierpnia do 31 grudnia 2024 r., bez względu na to, czy został on już rozpatrzony.

Jakie należności mogą zostać umorzone? Chodzi o wszystkie należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, na Fundusz Solidarnościowy, na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub na Fundusz Emerytur Pomostowych. Jak ubiegać się o wsparcie? Dokumenty należy przesłać za pośrednictwem platformy PUE ZUS.