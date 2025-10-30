Świadczenie ratownicze to dożywotni dodatek do emerytury, dostępny wyłącznie dla emerytowanych ratowników górskich oraz strażaków ochotników.

Kwota, wypłata i niezależność świadczenia ratowniczego

Aktualnie, w okresie waloryzacyjnym od marca 2025 roku do końca lutego 2026 roku, miesięczna kwota tego świadczenia wynosi 272 zł, co daje łącznie 3264 zł w ciągu roku. Pieniądze są wypłacane co miesiąc przez Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, zazwyczaj trafiając do odbiorców do 15. dnia miesiąca. Dodatek ten jest przyznawany niezależnie od wysokości podstawowej emerytury beneficjenta i innych pobieranych przez niego świadczeń.

Świadczenie ratownicze - wymagany staż i warunki uprawniające

Świadczenie ratownicze zostało wprowadzone w grudniu 2021 roku i aby je otrzymać, należy spełnić określone kryteria stażowe: kobiety muszą udowodnić 20 lat, a mężczyźni 25 lat czynnego udziału w akcjach ratowniczych. Kluczowym warunkiem jest to, aby ten czynny udział w akcjach ratowniczych miał miejsce przed datą 31 grudnia 2011 roku. W 2025 roku weszła w życie nowelizacja przepisów, która upraszcza zasady przyznawania świadczenia poprzez wliczenie do definicji działań ratowniczych także szkoleń i ćwiczeń, a także usunięto wymóg zachowania ciągłości wysługi lat.

Świadczenie ratownicze a potwierdzenie udziału w akcjach

Aktywny udział w działaniach ratowniczych musi być potwierdzony na piśmie podpisanym przez trzy osoby. Co najmniej jeden z sygnatariuszy musi być osobą, która w okresie ratowniczym pełniła funkcje publiczne lub była zatrudniona w urzędzie obsługującym organ administracji samorządowej, a jej okres zatrudnienia musi, choć częściowo, pokrywać się z okresem uczestnictwa wnioskodawcy w akcjach.

Procedura wnioskowania o świadczenie ratownicze i status podatkowy

Wniosek o przyznanie świadczenia ratowniczego należy złożyć u komendanta powiatowego lub miejskiego Państwowej Straży Pożarnej. Należy pamiętać, że świadczenie ratownicze podlega opodatkowaniu i musi zostać wykazane w informacji PIT-11.