Zakaz nagrzewania auta przed jazdą – co na ten temat mówią przepisy?

Sytuacje, w których praca silnika na postoju stanowi wykroczenie, określa Prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z art. 60 § 2 pkt 3 zabrania kierującemu:

Reklama

oddalania się od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu,

używania pojazdu w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin lub hałasem,

pozostawiania włączonego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym (z wyjątkiem pojazdów wykonujących czynności na drodze).

Reklama

Nie oznacza to jednak bezwzględnego zakazu pracy silnika na postoju w każdej sytuacji. Jeżeli pojazd stoi poza terenem zabudowanym, kierowca nie oddala się od niego, a silnik nie powoduje nadmiernej emisji spalin ani hałasu, wówczas nie dochodzi do naruszenia przepisów. W praktyce jednak większość przypadków nagrzewania auta ma miejsce na parkingach i ulicach w obszarze zabudowanym, co jest zabronione.

Zasada ta obowiązuje również latem – nie wolno chłodzić samochodu klimatyzacją przy pracującym silniku, jeśli jedynym powodem jego uruchomienia jest wygoda kierowcy.

Jak długo kierowca może pozostawić silnik pracujący na postoju?

Czas pracy silnika wynika wprost z definicji postoju. Przepisy określają, że postój to unieruchomienie pojazdu trwające dłużej niż minutę i niewynikające z warunków ruchu drogowego. Oznacza to, że po upływie jednej minuty należy silnik wyłączyć.

Ustawodawca dąży w ten sposób do ograniczenia hałasu i emisji spalin. Nietrudno wyobrazić sobie sytuację, w której kilkanaście lub kilkadziesiąt aut jednocześnie pracuje zimowym rankiem na osiedlowym parkingu – hałas i zanieczyszczenie powietrza w takiej sytuacji byłyby znaczne.

Kary za silnik pracujący na postoju. Ile grozi kierowcy?

W przypadku zgłoszenia takiego zachowania policji lub straży miejskiej kierowca musi liczyć się z mandatem. Za to wykroczenie grozi kara do 300 zł. Warto więc pamiętać o obowiązujących przepisach, aby uniknąć niepotrzebnych konsekwencji.

Obowiązek dokładnego odśnieżenia samochodu

Zimą należy zadbać nie tylko o przestrzeganie przepisów dotyczących pracy silnika, lecz także o prawidłowe przygotowanie pojazdu do jazdy. Samochód musi zapewniać kierowcy dostateczne pole widzenia i nie może stwarzać zagrożenia dla innych uczestników ruchu. Oznacza to obowiązek całkowitego usunięcia śniegu i lodu:

z szyb,

z dachu,

z maski,

z reflektorów,

z lusterek,

z tablic rejestracyjnych.

Za nieczytelne tablice rejestracyjne grozi mandat do 500 zł, a za jazdę z zaśnieżonymi światłami – 300 zł. Najwyższa kara dotyczy jazdy z nieodśnieżonymi szybami, potocznie określanej jako „jazda na czołgistę” – w tym przypadku mandat może sięgnąć nawet 3000 zł.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2024 poz. 1251 ze zm.)

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych (Dz.U. 2023 poz. 1256