Nowa amunicja już po testach

Nowe pociski artyleryjskie kalibru 155 mm, stworzone przez Grupę WB, przeszły już pierwszą serię testów ogniowych na dystansie 17 kilometrów. Jak podkreśla prezes Piotr Wojciechowski, efekty były więcej niż zadowalające. Wystrzelone pociski, jeszcze bez materiałów wybuchowych, zachowały nienaruszoną strukturę i osiągnęły dobre skupienie.

Amunicja powstaje na bazie stalowych korpusów wykonanych z polskiego żelaza, produkowanych w krajowych kuźniach. Zaawansowana obróbka cieplna i montaż końcowy odbywają się już w licencjonowanym zakładzie, którego dokładna lokalizacja nie została ujawniona.

W 2027 r.: produkcja: 100 tysięcy sztuk rocznie

Grupa WB planuje zakończyć proces certyfikacji amunicji we wrześniu 2026 roku, a jeszcze wcześniej, bo już w 2026 wyprodukować pierwsze 5-10 tysięcy gotowych pocisków. To jednak dopiero początek. W 2027 roku zakłady mają osiągnąć pełną wydajność, wytwarzając od 50 do 100 tysięcy sztuk rocznie.

Certyfikacja prowadzona jest równolegle w Polsce i za granicą, co może otworzyć drogę do eksportu. I to eksportu zarówno na rynki NATO, jak i poza nie. Szczególnie istotne może być to w kontekście paneuropejskiego programu SAFE, który zakłada zwiększenie produkcji amunicji na kontynencie.

Nowoczesne centrum produkcyjne

Jak informują przedstawiciele Grupy WB, w zachodniej Polsce powstało już specjalistyczne centrum kompletacji amunicji i elaboracji pocisków. Na 14 hektarach znajduje hala produkcyjnej, która będzie rozbudowana o żelbetowe magazyny, zabezpieczone wałami ziemnymi. Przy tym grupa WB nie podaje lokalizacji tego zakładu.Dzięki temu możliwe będzie składowanie znacznych ilości materiałów wybuchowych oraz gotowej amunicji. To jedyny zakład w strukturach WB, który posiada pełne koncesje na produkcję amunicji artyleryjskiej i głowic do dronów krążących Warmate. Co więcej, WB już opracowała i przetestowała własne gazogeneratory, które zostaną wykorzystane w nowej generacji pocisków o zasięgu nawet 40 km.

Konkurencja dla państwowego giganta

Wejście Grupy WB na rynek amunicji to wyraźny sygnał dla państwowego sektora zbrojeniowego, a w szczególności dla MESKO. Firmy która jest głównym producentem amunicji 155 mm w Polsce. Amunicji potrzebnej nie tylko dla słynnych Krabów, ale i dla nowych koreańskich K9.

Obecnie firmy PGZ (Polska Grupa Zbrojeniowa) deklarują, że do 2027 roku w Polsce będzie powstawać 200 tysięcy pocisków tego kalibru rocznie. WB twierdzi że może zrealizować połowę tego planu prywatnie i niezależnie. To może oznaczać dużą zmianę na polskim rynku zbrojeniowym. Po raz pierwszy prywatna firma na taką skalę konkuruje z państwowym gigantem o kontrakty wojskowe.



