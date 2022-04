Reklama

Warszawa, 29.04.2022 (ISBnews) - Narodowy Bank Polski (NBP) sprzedał 7-dniowe bony pieniężne NBP o wartości nominalnej 118 758,01 mln zł, podał bank centralny.

Popyt wyniósł 118 758,01 mln zł. Średnia rentowność sięgnęła 4,5%, podał NBP.

Narodowy Bank Polski podał, że począwszy od grudnia 2021 r., do odwołania podstawowe operacje otwartego rynku, w postaci emisji 7-dniowych bonów pieniężnych NBP, będą przeprowadzane regularnie, co do zasady, w każdy piątek z rozliczeniem w terminie T+0.

(ISBnews)